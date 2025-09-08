Con más del 55% de los votos, la lista de candidatos impulsada por la Intendenta Soledad Martínez y encabezada por Natalia Villa, logró una importante victoria en Vicente López.

Desde el bunker ubicado en Olivos, la Jefa Municipal celebró los resultados junto a sus candidatos a concejales y la militancia local, y manifestó: ”Gracias a los vecinos de Vicente López. No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni sarasa. Vamos a seguir por el mismo camino, mostrando que hay una alternativa a la gestión kirchnerista”.

La lista de candidatos a concejales en Vicente López estuvo conformada por: Natalia Villa (PRO), Ignacio Albor Vázquez (PRO), Alejandra Nieto (LLA), Ezequiel Ferrari (PRO), María Eugenia Pesa (PRO), Alberto Furguiele (LLA), Susana Orué (PRO), Andrés Persuh (LLA), Milagros Ibáñez (PRO), Jorge Horacio Martínez (PRO), Sofía Senes (LLA) y Sergio Murchio (PRO). Además, los candidatos a consejeros escolares fueron Brian Gustavo Barthe, Claudia Mabel López, Pablo Emanuel Martino y Analía Tamagnone.

