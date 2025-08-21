El embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, solicitó que el fiscal que interviene en los hechos acaecidos en el estadio “Libertadores de América”, del Club Atlético Independiente, “para que puedan ir saliendo los detenidos que están en la comisaría de Sarandí ”.



Respecto de los heridos durante y después del partido por la Copa Libertadores, “felizmente los casos no son de gravedad en absoluto, salvo dos personas que fueron intervenidas por neurocirugía. Hasta ahora las noticias son buenas”, comentó a Todo Noticias.



Viera Gallo dijo haber estado en el partido Estudiantes de La Plata-Universidad de Chile y “allí todo fue normal, no hubo problemas”, mientras que en Independiente hubo casos de hinchas con armas blancas en las tribunas.



El embajador dijo haber visitado el Hospital Fiorito y la comisaría. Señaló que hubo menores detenidos que ya fueron liberados, siendo entregados a familiares. “Entre quienes aún están alojados, hay tres mujeres. Estuve hablando con ellos. Están en condiciones muy precarias y ahora espero que el fiscal pueda ir analizando la situación de cada uno de ellos y que quienes son inocentes salgan rápido. Y si hay alguien tiene que enfrentar la justicia, la enfrentará y el consulado se ocupará de su defensa”.

