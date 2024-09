Por Gabriela Edith Lorenzo

La capital de la Provincia ha sido noticia en el último tiempo por el incremento en los accidentes de tránsito, desde el caso de “La Toretto” de La Plata que moviliza a la opinión pública, la ciudad no ha dejado de marcar tendencia por el alto nivel de siniestralidad. Este aspecto fue advertido por el concejal del PRO, Nicolás Morzone, quién presentó un proyecto para que se declare la Emergencia en Seguridad Vial. En diálogo con LANOTICIA1.COM, el exfuncionario de Julio Garro detalló los principales puntos de la iniciativa, así como dio cuenta de las estadísticas en la materia a las que tildó de “escabrosas”.

En el último tiempo se han registrado un importante aumento en accidentes viales, ¿esto es así?

La Plata es la capital de la inseguridad vial en la Argentina y es la ciudad número 16 en el mundo que más muertes produce por siniestralidad vial, en ese marco yo lo que advierto es que en el municipio no hay una política de Estado troncal que ataque de lleno este tema y pueda reducir los índices de siniestralidad vial.

Eso se agrava ya que en La Plata sucede un contexto de anomia, esto que Durkheim, el sociólogo, llamaba como ausencia de valores y de reconocimiento de reglas, además yo considero que la Plata está como nueva York en los 80’ cuando Giuliani inauguró la teoría de “las ventanas rotas”, todos incumplen las normas porque las desconocen y eso agrava cada vez más la situación y termina impactando en este aumento de siniestralidad vial.

¿Cuál es el objetivo del proyecto para que se declare la Emergencia en Seguridad Vial?'

Mi proyecto de Ordenanza lo que busca es declarar la emergencia, primero desde una perspectiva política para instalar en la conversación pública que realmente los datos de muertos en La Plata son alarmantes, de hecho hubo 20 en el último mes, y cuatro en estas últimas 48 horas, con lo cual realmente es escabroso el número.

Y además, desde una perspectiva práctica, para darle herramientas al intendente, porque una emergencia en términos jurídicos implica que el intendente, en el marco de una emergencia que se sustenta en estos resultados empíricos, pueda lógicamente abreviar todo aquel procedimiento licitatorio que implique adquisición de semáforos inteligentes, artículos para demarcación vial, señalética vial, la posibilidad de poder contratar con un tope de hasta 500 trabajadores municipales afectados a la inspección y control en las principales arterias de la ciudad, donde se producen estos siniestros.

¿En qué consiste el proyecto de Ordenanza?

El eje vertebral de la Ordenanza se basa en tres puntos: aumento de las penas para los que cometen infracciones de tránsito, con una agravante para aquellos que conducen motovehículos ligados a delivery de trabajo, conocidas como RAPI y Pedidos Ya, todos sabemos que construyen inseguridad vial y no cumplen con las normas de tránsito, más allá que estén trabajando eso no lo justifica, todo lo contrario, los obliga a tener más precaución porque están trabajando con su medio vehicular. Con el recaudado de esas multas construir un Fondo de Prevención Vial y ahí va el segundo eje vertebral de la ordenanza, la prevención a través de comunicación digital de publicidad oficial de la Municipalidad, de prevención en materia de seguridad vial. Y después, por supuesto, la tercera pata que es el control, por eso el aumento de Trabajadores Municipales.

Todos sabemos que el intendente hizo un ajuste muy grande en términos de personal, ha hecho una reducción de más de 50% de la planta municipal y bueno, entiendo que estamos en condiciones superavitarias fiscales como para lógicamente poder hacer esta contratación que, sin lugar a dudas va a fortalecer estos otros dos ejes, prevención y aumento de penas. No se trata solamente de aumentar las penas se trata de controlar y ahí está el rol del Estado y de prevenir, y en esta prevención también invitar a las instituciones intermedias, los clubes de barrio y las escuelas públicas a que trabajen fuertemente esta temática.

Y cómo se abordaría el trabajo con las instituciones intermedias

Por eso lo que yo propongo también en la Ordenanza, es institucionalizar la política de Estado en materia de seguridad vial a través de un ente autárquico, la Agencia de Seguridad Vial, designado por el intendente y algún especialista en la temática, y que esto se continúe gobierno tras gobierno y no se desbarate gobierno tras gobierno, qué es lo que pasa. Fin.

¿En qué estado está el Proyecto?

Tomó estado parlamentario, presenté un Pronto Despacho, lamentablemente, el concejal Granillo Fernández lo tiene paralizado en la Comisión de Legislación General con lo cual no está tratándose.

Entonces yo lo que le pido al intendente es que cuide a los platenses y que elija qué es lo que quiere si poner lindas las plazas o preservar la vida de los platenses y la de sus familias que están destruidas también.

Este proyecto cuenta con el apoyo de su bloque supongo, ¿por qué está trabado?

Somos la segunda minoría. A mí me llama la atención que esto no salga porque cuando yo presenté el proyecto toda la todos los bloques me apoyaron pero bueno, después entiendo que no lo han hecho, no sé.

¿Advirtió que haya algún factor en común entre los accidentes viales?

O sea, yo lo que digo es hay que ordenar el tránsito en la ciudad, hay una multiplicidad las causas, pero en definitiva todo termina en un punto común, que es el desorden, son motos, autos, es multicausal la cuestión, pero todo se asocia el desorden del tránsito, falta de control, falta de cumplimiento de reglas.

¿No lo relaciona con un aumento de la cantidad de vehículos en las calles?

No para nada, teoría de la ventana rota, anomia, lo que te dije al principio 100%.

¿Entonces usted está convencido de que con el aumento de penas se corrige el problema de la siniestralidad?

Así lo resolvieron en las principales capitales del mundo este problema. No es una idea de Nico Morzone, es una idea de que ha salido exitosa en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en Nueva York.

¿Podríamos concluir que, según esta perspectiva la mayoría de los accidentes de tránsito en La Plata están causados por negligencias o imprudencias al volante?

Sí, 100% 100%.

¿Qué acciones se realizarían con la creción del Fondo de Prevención Vial?

Yo lo que digo es que hoy salir a la calle en La Plata es una lotería, tanto para el peatón como para que maneja, por eso es verdaderamente relevante que exista un Fondo de Prevención afectado a lo que se recauda de la multa de tránsito, que nosotros proponemos aumentar, y que ese fondo afectado vaya directamente a la prevención vial, para eso hay que hacer un gran acuerdo con las instituciones intermedias de la ciudad, clubes de barrio, las escuelas públicas, los jardines municipales, para educar. Porque lo que pasa en La Plata es que hay anomia, entonces esa prevención, ya va a ser articulación y decisión del Poder Ejecutivo en el marco de su facultad para administrar.

¿Habría que contactar nuevo personal?

Sobre la base de la alta siniestralidad vial uno puede detectar y ya construir un mapa en donde efectivamente se consolida o se concentran estos índices altos de siniestralidad que normalmente son en las arterias de mayor circulación. Y para eso necesitamos más inspectores municipales con poder de policía para aplicar la ordenanza in situ en el momento. Si no hay un relajamiento y no hay control y pasa lo que está pasando.

¿Cuánto hace que lo inquieta este tema? ¿Ya intentó trabajarlo en su cargo anterior?

No, porque no estaba en mis áreas de administración, pero sí considero que es una de las principales problemáticas que hoy tiene la ciudad, por eso es importante proponer herramientas para dar respuesta a estos temas.

Frente a un gobierno municipal que invisibiliza el tema y no habla del tema, es mi deber político, como concejal, proponer una propuesta para que esto obviamente se reduzca.

¿No está del todo conforme con el tema de la remodelación de las plazas?

No, considero que va de la mano de un plan de remodelación de los espacios públicos y del orden, pero cuando uno gobierna un municipio uno puede atacar transversalmente varias políticas públicas simultáneamente, no es por etapas, bueno los primeros 10 meses solo me dedico a las plazas, los otros 10 meses me dedico a los semáforos, no.

Uno cuando gobierna un Estado con la dimensión de la capital de la provincia de Buenos Aires tiene que atacar todos los problemas de manera simultánea: agua, servicios públicos, calles, tránsito, espacio público; el Estado es muy grande y todo tiene que funcionar de manera simultánea. Y no está pasando.

¿Cómo se siente como conductor en la calle? ¿Sufrió algún accidente?¿Qué puede decir como ciudadano común que circula por las calles de La Plata?

Que tengo miedo, que tengo miedo cuando manejo, que tengo miedo como cualquier platense que agarra el auto hoy, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo por los peatones también porque le puede tocar a cualquiera, son muy altas las cifras de muertos en La Plata, son escalabrosas, no hay ciudad en la Argentina que produzca tantas muertes por siniestralidad vial. Entonces lo que siento es miedo, por eso creo que el Estado tiene que instalar este tema de la conversación pública y tiene que dar una respuesta concreta.

Se estuvo fogoneando en los medio que Julio Alak busca crear ampliar la sección electoral incorporando al resto de los municipios de la Región Capital y huboo algunas críticas del PRO, ¿esto es así?

Fueron mías, en eso yo lo que planteo es lo siguiente, apoyo que haya un consorcio de gestión regional en donde podamos discutir políticas como por ejemplo la reapertura del puerto, la finalización del canal de Magdalena, la necesidad de un aeropuerto común que permita potenciar la región y además también planificar políticas impositivas para potenciar nuestro cordón flori fruti hortícola, porque además eso es un mandato constitucional del intermunicipalismo. Ahora, bajo ningún punto de vista voy a apoyar una ampliación de la octava sección en términos electorales, porque eso es inconstitucional.

La Sección Electoral es una sección única y es una conversación de políticos que no le importa a nadie y que lo único que quieren es que haya más diputados y senadores, por lo cual no van a encontrar mi apoyo en esta iniciativa particular. tiene que pasar por una reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires.

Perfil de Nicolás Morzone

Actualmente vicepresidente segundo del Concejo Deliberante de La Plata.

Nicolás Morzone tiene 32 años y si bien es su primera experiencia desde una banca en el Concejo Deliberante, su trayectoria en política lleva casi una década. Con tan sólo 24 años asumió su primer cargo público como subsecretario de Espacios Públicos en el municipio de La Plata.

En el 2021 se desempeñó como presidente del Consejo Escolar, ámbito que no le es ajeno ya que Morzone es docente universitario y además se recibió de abogado en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata).

El 22 de octubre del 2023 ingresó al Concejo Deliberante por la banca del PRO como vicepresidente segundo. “Asumí en representación de la oposición contra Julio Garro en la interna, encabecé la lista de Juan Pablo Allan con lo cual represento a la minoría”.

“Mi compromiso en el Concejo Deliberante desde que asumí es presentar cada mes un proyecto estructural que le pueda mejorar la vida a los platenses y que pueda atacar de lleno problemáticas comunes que sufrimos día a día”.

Los proyectos de Ordenanza presentados por el concejal y su estado parlamentario

Presenté, por ejemplo, un proyecto para crear un fondo anticíclico para desastres ambientales atado a la suba de impuestos que hizo el intendente a principio de año de la fiscal impositiva; esto implica lo mismo, un fondo intangible que nos permita proyectar a mediano y a largo plazo las obras hidráulicas que faltan en la ciudad.

Presenté un proyecto de ordenanza para institucionalizar el Comité Operativo de Emergencia Municipal cambiando su composición y sus obligaciones, en el mismo marco de que estamos en una ciudad inundable, la política de prevención de riesgo tiene que ser una política de Estado, tiene que estar incorporado el Consejo Escolar y tiene que tener obligaciones nítidas en materia de actualizar el mapa de peligrosidad, el plan de evacuación, la alerta temprana los medios de comunicación local.

Presenté un proyecto de ordenanza para que se cree el marco jurídico para generar desconcesiones graduales en los lugares más críticos en materia de provisión de agua en la ciudad. 6 de cada 10 platenses tienen problemas con el agua, entonces lo que yo propongo es que podamos crear cooperativas de gestión vecinal como sucede en Gorina, Romero, Abasto y Olmos que beneficia a 40.000 familias.

Entonces lo que yo propongo es que en Los Hornos, en San Carlos, en Ringuelet, en Tolosa, en los lugares más afectados, desconcesionar que lo podemos hacer con una ordenanza con ABSA y promover que los vecinos puedan gestionar el agua como sucede en otras localidades de la ciudad con éxito

Presenté un proyecto de ordenanza para que los trabajadores de la Municipalidad tengan la libertad de elegir a qué obra social quieren adherir porque IOMA es un desastre y no tienen cobertura médica

Presenté un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en seguridad vial. Presenté un proyecto de ordenanza para ratificar que el Teatro del Lago es propiedad municipal, en este marco de que la Provincia se quiere quedar inexplicablemente con la propiedad y con la administración del Teatro del Lago y que es una propiedad de los platenses

Presenté un proyecto de ordenanza para que la educación pública municipal, los jardines municipales, sea un servicio público estratégico esencial para asegurar los 180 días de clases y que en caso de paro haya una aseguración de la prestación mínima del servicio. Presenté más de 100 proyectos, 130 proyectos presenté

¿Cuántos de esos proyectos fueron aprobados?

Salieron dos ordenanzas que presenté. Por ejemplo, la de la obligación que los trabajadores de la Municipalidad se capaciten en RCP. Esa Ordenanza salió hace un mes, la hice en el marco de que tres platenses habían fallecido: una chica en Parque San Martín corriendo, otro hombre en la República de los Niños, otro trabajador municipal en la Torre administrativa . Todos los lugares en donde había empleados municipales y no los pudieron atender porque no sabían de estas prácticas. Esa Ordenanza logré que saliera.

Otro ordenanza, por ejemplo, el proyecto que presenté para que los 11 cuadros de nuestros 11 héroes de Malvinas estén exhibidos en el Palacio Municipal. Son cuestiones blandas, te imaginarás que las cuestiones de alto impacto que estoy planteando, ciudad inundable, agua, servicios públicos, emergencia vial, educación, no me las tratan.