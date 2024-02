La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, sostuvo hoy que si el gobierno nacional no convoca a una mesa paritaria antes de mañana no deja "otra posibilidad" que realizar un paro "para visibilizar" la actual situación que está empobreciendo al sector "con una celeridad asombrosa".

"Si no hay paritaria nos va a obligar a ir al paro, no hay otra posibilidad. Si no hay paritaria no hay salario mínimo garantizado, no hay actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), no hay posibilidad de acordar sobre infraestructura, ni material didáctico y un etcétera muy grande", afirmó Jaureguiberry a radio AM750.

Según indicó hoy Jaureguiberry, "la pelota está de lado del Gobierno" y recordó que "el lunes 26 comienzan las clases masivamente en todo el país" por lo que una eventual medida de fuerza será tomada previo a esa fecha. “Esto va a impactar en el inicio de clases porque es la única salida en este momento para visibilizar la situación”, planteó.

Ayer, los sindicatos docentes nucleados en la CGT se reunieron para acordar medidas de fuerza si el Gobierno nacional no realiza la convocatoria a una paritaria nacional. Los cuatro sindicatos docentes enrolados en la CGT son el Sadop, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).