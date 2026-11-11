Lejos de la simplificación de trámites que reclaman diversos sectores productivos, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva obligación mensual para el sector empleador. Se trata de un nuevo formulario que obligará a presentar cada mes los recibos, liquidaciones salariales y comprobantes bancarios mediante declaración jurada.

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A través de la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo, la cartera laboral que encabeza Walter Correa, se aprobó el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), un régimen de información digital con carácter de declaración jurada que encendió quejas entre empresas, pymes y profesionales contables por superponerse con los regímenes nacionales ya vigentes.

La medida abarca a todos los empleadores con domicilio legal o fiscal en la provincia, a quienes exploten establecimientos en el territorio bonaerense y a quienes ocupen personal en esa jurisdicción.

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El cronograma estipulado fija una etapa optativa para el período devengado de diciembre de 2026 y su implementación de carácter obligatorio a partir del período enero de 2027, con vencimiento en febrero de ese mismo año.

Las presentaciones se deberán realizar a mes vencido mediante el Portal de Trabajo de la Provincia y requerirán firma digital.

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Qué exige el formulario F.U.T.U.R.O.

Cada mes, los empleadores o sus estudios contables deberán cargar y adjuntar de manera digital:

Datos salariales: Montos totales discriminados entre conceptos remunerativos, no remunerativos y netos.

Control de jornada: Declaración del mecanismo implementado para el registro de horarios de trabajo.

Documentación respaldatoria en PDF: Se deberá anexar un archivo digital unificado con la totalidad de los recibos de sueldo y otro archivo con las constancias de acreditación bancaria en cuentas sueldo de todos los trabajadores.

Acuerdos especiales: Documentos vinculados a compensación de horas extras, bancos de horas o esquemas de descansos compensatorios.

La documentación respaldatoria deberá conservarse por un plazo mínimo de dos años desde que los créditos laborales sean exigibles.

Las mayores críticas y preguntas apuntan al motivo por el cual la autoridad provincial requiere información que ya está declarada en ARCA, tanto para los haberes como para los aportes a través del Libro de Sueldos Digital al que están obligados todos los que tengan empleados.

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Si bien se anuncia que el trámite es gratuito, demanda tareas extra e impone a cada empleador la carga de recopilar, compilar y subir por separado comprobantes y recibos al portal provincial bajo apercibimiento de sanciones y sumarios administrativos.