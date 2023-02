Transportistas particulares, que no están enrolados en el gremio de Camioneros, siguen cortando desde ayer lunes la autopista Rosario-Buenos Aires. El reclamo es por un piso de tarifa a través de la carta de porte digital que facilita el Ministerio de Transporte. LaNoticia1.com recorrió el lugar y entrevistó a decenas de trabajadores que se manifiestan a la altura de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde las historias de cada uno de los choferes no dejan de sorprender.

Una de ellas es la de Daniel Eduardo Rambaud, oriundo de la provincia de Córdoba, quien se encuentra apostado con su camión en el kilómetro 153 de la Ruta 9. El transportista es uno de los representantes de una importante Cámara, que aglutina a unos 9 mils choferes autoconvocados, y que fue conformada luego de una exigencia de la Nación para que puedan ser recibidos por representantes del Gobierno nacional que conduce el presidente Alberto Fernández.

"Yo en el 2018 tenía 7 camiones y ahora tengo uno. Tuve que vender casi todos porque ya no podía tener a los choferes en blanco. Nos estamos comiendo el IVA para poder subsistir. Y no me da vergüenza decirlo. Esto le está pansando a muchos colegas. Llega un momento donde la plata ya no alcanza y te encontrás con un montón de problemas, con un montón de juicios laborales por no poder tener los choferes en regla", graficó Daniel ante los micrófonos de LaNoticia1.com.

A raíz de esa situación, el hombre tuvo que desprenderse de sus transportes. "Por todo eso que pasó terminé vendiendo 6 de los 7 camiones. Hoy me quedé con un solo camión que manejo yo y me las rebusco haciendo otras cosas: Me puse un pequeño corralón y trato de sobrevivir como puedo", indicó el transportista. "El trabajador trata de tener todos los impuestos al día y hoy el camión no nos brinda más que para poder comer", advirtió Rambaud desde la manifestación en San Pedro.

Al referirse a los motivos que lo empujaron a esta situación, el camionero opinó sin pelos en la lengua: "El gran problema de la Argentina son los favores que se deben las multinacionales y los gobiernos. Durante la gestión de Macri fueron las empresas las que financiaron la campaña y recaudaron a través de sus ganancias. En este gobierno, el que le financió la campaña Alberto Fernández fue Roberto Urquía, dueño de la agroindustrial AGD. Y hoy se están devolviendo favores".

Además, dio cuenta de los "intereses políticos" que existen en el sector: "El pequeño productor y el transportista pagan impuestos, pagan todo, y da bronca porque los negociados la hacen las cerealeras con el Gobierno, como pasó siempre. Cuando se aplicó el dólar soja, por ejemplo, los que tenían cereal no eran los productores, sino las cerealeras, que son las únicas que acopian todas las cosechas. Así hicieron subir el dólar con el Gobierno para poder exportar a una mayor ganancia".

Por otra parte, Daniel sostuvo: "Yo sé que hay grandes negociados en el Gobierno. Pero ellos se compormetió el 19 de enero a dar soluciones y al día de hoy seguimos igual. No damos más, somos transportistas que nos fundimos, el gobierno hace oidos sordos de todo esto. Es muy injusto lo que estamos viviendo". "Mi bronca es que tenemos choferes en negro, nos metemos en líos para poder subsistir y cada día que pasa nos cuesta más llegar a fin de mes", lamentó el trabajador.

Por último, dejó en claro por qué persiste en su reclamo: "Sigo en esta lucha porque fui camionero toda la vida, lo llevo en el alma y la voy a seguir peleando porque es injusta la situación en la que estamos los argentinos por culpa de las malas políticas que vienen haciendo todos los gobiernos". "Esto tiene que cambiar, tenemos una Argentina hermosa, un país muy rico. Y no puede ser que los laburantes estemos cada vez más pobres y los políticos cada vez más ricos", concluyó Rambaud.