La inhabilitación del uso de la tribuna techada en el Estadio "José María Minella" como consecuencia del deterioro desató una ola de críticas y cruces en torno a las supuestas responsabilidades por su mantenimiento en Mar del Plata. En los últimos días, el vicepresidente de Aldosivi, José Moscuzza (h), se mostró ofendido por el estado en que se encuentra el escenario donde juega el "Tiburón" y advirtió que podría mudar su localía a otra ciudad.

El dirigente del "Tiburón" manifestó que "estamos muy enojados por lo que ha pasado con el estadio". En ese contexto, explicó que cada vez que Aldosivi juega como local "llueve en el vestuario" y además enumeró una serie de falencias que se registran en el predio. En declaraciones a radio LU6, Moscuzza (h) concluyó advirtiendo a las autoridades municipales que "después se van a lamentar si nos vamos a jugar a otro lado".

Las declaraciones del directivo del club marplatense no cayeron bien en el municipio y quien salió a responderle fue el concejal Guillermo Volponi, quien recordó que Aldosivi "no tiene estadio propio". "Por eso tiene que recurrir al municipio para pedir el uso. Ese uso, no es gratuito y tampoco hay una relación de alquiler donde el municipio incumpla alguna de las cuestiones del contrato", aclaró el presidente del PRO en la ciudad de Mar del Plata.

"La relación se da por un uso gratuito del cuál Aldosivi es beneficiario, es gratuito para el club pero no para la ciudad. Cada vez que el estadio se abre, hay un costo operativo de apertura que ronda el millón de pesos. Se puede entender la frustración de la dirigencia porque el estadio no está en las condiciones en las que el club pretende, pero no es comprensible es la queja y el reclamo cuando hay un uso como beneficiario gratuito", disparó.

"Más que salir a los medios a hacer una queja pública de como recibe el estadio, la dirigencia tendría que sentarse con el municipio y replantear la relación de uso gratuito. Debe haber compromisos por parte del club en el aporte al mantenimiento", reprochó Volponi. "El Club Aldosivi podría ser parte de esa mesa, pero no como un beneficiario a costo cero. No tienen demasiados argumentos para quejarse si no son parte de la solución", lanzó.

Cabe recordar que en Mar del Plata una ordenanza habilitaba a ceder tanto el Minella como el Estadio Polideportivo "Islas Malvinas" a los Aldosivi, Alvarado, Quilmes y Peñarol. En declaraciones publicadas en el medio local Noticias y Protagonistas, Volponi sostuvo que "el Minella hoy es un elefante blanco y la ciudad no tendrá nunca los recursos para mantenerlo". "La Provincia debe intervenir en esto y no se puede desentender, concluyó.

La tribuna techada del Minella fue clausurada en agosto del año pasado, lo que se sumó al deterioro que arrastraba el estadio: césped dañado, falta de pintura, oxidación y ascensores fuera de servicio. Desde el bloque del Frente de Todos apuntaron a "la desidia del gobierno del Intendente Montenegro", de Juntos por el Cambio. En ese sentido, desde la oposición presentaron un pedido de informes para que el alcalde cambiemita brinde explicaciones.