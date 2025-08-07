En plena recorrida por la Primera Sección Electoral, el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador provincial, Diego Valenzuela, desembarcó en Pilar para acompañar al postulante a concejal por La Libertad Avanza, Andy Genna. Juntos visitaron el Parque Industrial más grande del país, dialogaron con trabajadores y comerciantes, y lanzaron duras críticas a la carga impositiva local.

El primer destino fue el Parque Industrial de Pilar, que alberga a más de 600 empresas y genera trabajo para unas 37 mil personas. A pesar de su magnitud, Valenzuela apuntó contra el mal estado de la infraestructura: “Me llama la atención que, siendo un lugar con tanta dinámica económica y trabajadora, no sea bueno el estado de los accesos”.

Durante la jornada, el jefe comunal defendió el modelo de gestión que lleva adelante en su municipio y lo contrastó con la situación en Pilar. “Necesitamos una Provincia y municipios a favor del trabajo, que no maten a las empresas con los impuestos”, señaló.

En esa línea, recordó que en Tres de Febrero no se cobra Tasa Vial, mientras que en Pilar el tributo alcanza el 2,5 %. “Este impuesto irrisorio le suma otra carga al bolsillo de los vecinos”, cuestionó.

Además, Valenzuela destacó que en su gestión eliminó más de 400 tasas, mientras que en Pilar todavía siguen vigentes más de 900. “Gran error ver a las empresas como mecanismo de recaudación solamente. Tenemos que apoyarlas porque son el mecanismo de desarrollo, de crear trabajo y valor”, expresó.

Por su parte, Genna fue más allá y disparó contra la gestión local: “Hace años que las industrias reclaman dos cosas al municipio: los ingresos y que capaciten a los pilarenses para emplearlos. Nada de eso ha ocurrido”. Y agregó: “El intendente Achával es un degenerado fiscal. Por eso, tenemos que traer el modelo de Tres de Febrero a Pilar”.

La actividad culminó en Monthys, un restaurante del complejo comercial La Aldea, donde Valenzuela se reunió con los candidatos a concejales del espacio para delinear propuestas y reforzar la campaña en territorio pilarense.