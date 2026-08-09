Diego Valenzuela
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En campaña por Pilar, Valenzuela criticó impuestos locales y pidió replicar el modelo de Tres de Febrero
Escándalo por la cripto que promocionó Milei: la picante respuesta de Diego Valenzuela por un meme que se burlaba de él
Valenzuela se estrena en La Libertad Avanza defendiendo a Milei y saliendo al cruce de Kicillof: "Seamos serios..."
Lo que dejó el temporal en Tres de Febrero: 650 árboles caídos, 200 postes de luz derribados y 100 voladuras de techos
Valenzuela asumió un nuevo mandato al frente de Tres de Febrero: "Voy a dejar todo en esta nueva etapa"
Desde Tres de Febrero, Valenzuela blanqueó que votó a Milei en el balotaje: "La Argentina necesita darse un cambio"
Valenzuela fue el único intendente de Zona Oeste que felicitó a Milei y cruzó a seguidores que lo tildaron de "tibio"
En tiempo de descuento: los intendentes del Pro llamaron a "cumplir con el deber cívico de expresar el voto"
Corte de boleta de JxC en la Primera Sección: Gran tijeretazo a favor de Massa o Milei en San Miguel y Tres de Febrero
El intendente de Tres de Febrero habló del corte de boleta: “Es democrático y con eso pudimos conservar el municipio”
Valenzuela, el Dios de la Tijera: sobrevivió al avance peronista en el conurbano y como en 2019, retuvo Tres de Febrero
Valenzuela votó en Tres de Febrero: "Sea cual fuere el resultado, que el lunes sea un día tranquilo para los argentinos"
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Aumento salarial en 3 de Febrero: “Quiero que los municipales puedan mantener su poder adquisitivo“, dijo Valenzuela
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