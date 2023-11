Más de 600 autos Fiat 600 protagonizaron una colorida caravana que partió desde la pista del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires hasta el "Museo del Fitito", ubicado en el municipio de Tres de Febrero.

Allí se congregaron en busca de un récord Guinness de mayor concentración de estos vehículos. Según indicaron los organizadores del evento participaron en la caravana "al menos 600 Fititos", y estimaron que el número aumentó en la concentración que se realizó luego en el Playón Municipal de Tres de Febrero, por lo que "alcanzaron" el récord Guinness, aunque esperan su certificación oficial.

Con bocinazos, banderas argentinas, globos, muñecos y calcomanías, partieron del Autódromo Oscar y Juan Gálvez cientos de "Fititos" oriundos de todo el país encaminados por la Avenida General Paz hasta el conurbano bonaerense.

Llegamos al Playon de Caseros con cientos de Fititos en una gran caravana desde el autódromo. Emociona ver a familias de todos lados visitar el nuevo museo del Fitito! pic.twitter.com/LQLShKDIeL — Diego Valenzuela (@dievalen) November 5, 2023

El encuentro incluyó modelos tanto familiares como deportivos y de colección, entre los que se encontraba incluso un "bote Fitito" que fue trasladado en grúa desde el autódromo hasta el playón, en el mismo sitio donde ayer se inauguró el primer Museo del Fitito.

Esta muestra, que expondrá distintos modelos de Fiat 600 de manera rotativa, cuenta con una serie de objetos históricos como dínamos, fusibles, llantas de colección e indumentaria de los trabajadores de la fábrica de este automóvil, emplazada en la localidad de Caseros.

Valenzuela “Una historia que también tiene que ver con la familia”

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, señaló en diálogo con Télam que "hay un tema que define a nuestro municipio y es de los argentinos también, el Fiat 600".

"Quizás sea el auto más querido por los argentinos y el primero de muchas familias, símbolo de la movilidad social. Donde decían 'me compré un auto, me voy a Mar del Plata', uno no entiende cómo entraban ahí cuatro personas con valijas", bromeó el intendente sobre el modelo, que comenzó a fabricarse a principios de los años 60' en esta localidad.

Planta de Fiat Concord

"Un total de casi 295.000 Fititos se fabricaron durante 1960 y 1982" en Caseros como parte de los casi cinco millones realizados a nivel mundial, destacó Valenzuela.

"Acá hay una historia que tiene que ver con la inmigración, porque la planta estaba llena de italianos que vinieron con la FIAT Concord. Pero también tiene que ver con la familia, con la cultura del trabajo, con la industria. Es una historia social y laboral, así que decidimos armar el museo", explicó.