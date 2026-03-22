Por primera vez desde que hay registros en el Banco Central, la morosidad en los préstamos bancarios destinados a las familias volvió a crecer y ya alcanza los dos dígitos en las líneas al consumo.

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Los números más preocupantes se volvieron a observar en las líneas de préstamos personales y tarjetas de crédito, en un contexto de tasas de interés volátiles y salarios que no logran imponerse sobre la inflación.

El ratio de irregularidad en los créditos alcanzó el 10,6% en enero, un incremento de 7,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2025 y un alza de 1,3 puntos en relación con el mes inmediatamente anterior.

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En préstamos personales la morosidad se elevó del 12% al 13,2%. En tarjetas de crédito la mora ascendió desde el 9,3% al 11% y en créditos con garantía prendaria pasó del 5,8% al 6,3%. Mucho más estable fue la situación en los créditos hipotecarios, donde el porcentaje subió apenas del 1,2% al 1,3%, según precisó Ámbito.

En empresas la morosidad también sube, e impacta más en pymes aunque de forma más acotada. El informe sobre bancos del BCRA indicó que en enero fue del 2,8%.

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En la misma sintonía, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia mostró que "al analizar por cantidad de empresas en lugar de hacerlo por monto, se verifica que, en enero de 2026, el 12,5% de las firmas -es decir, 1 de cada 8- presentaba atrasos mayores a 90 días en sus pagos".

A nivel sectorial, los peores números lo sufrieron Hoteles y restaurantes (17,2%), Pesca (12,7%) y Textil y calzado (12,6%). Asimismo, agregó el Provincia, hubo aumento de la mora incluso en sectores que vienen creciendo, como el agro y el rubro minero-petrolero.

"Hacia adelante, será clave que los ingresos y las ventas se recuperen para que esta variable empiece a revertir. En este sentido, y como deja claro 2025, el crecimiento de PBI no alcanza para que baje la irregularidad: también es necesario que lo hagan las fuentes propias de demanda", concluyó el informe de la banca pública bonaerense.

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Otro dato relevante es que los incumplimientos son mucho más altos en los préstamos otorgados por entidades no financieras (que incluyen a las fintech) que en aquellos otorgados por bancos. En las primeras, el ratio está en torno al 27%.