El diputado nacional Jorge Taiana, Unión por la Patria - provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo declare jornadas no laborables los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en las actividades previstas durante la visita del papa León XIV al país.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 20 diputados nacionales y busca facilitar la participación de la ciudadanía en los distintos eventos oficiales -uno de ellos en Luján - y celebraciones litúrgicas que se desarrollarán durante la permanencia del pontífice en el país.

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Según el proyecto, la medida permitiría generar las condiciones necesarias para favorecer el acceso de los fieles y de quienes deseen participar de las actividades programadas, considerando la magnitud de la convocatoria que se espera para esos días.

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La propuesta plantea que el Ejecutivo adopte la decisión en el marco de las facultades conferidas por el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley 27.399 de Feriados Nacionales, atendiendo al carácter excepcional y a la trascendencia histórica, espiritual e institucional de la visita.

Asimismo, el texto solicita al Gobierno nacional que garantice la libertad de circulación y disponga una oferta integral de servicios públicos de transporte que permita el normal desplazamiento de las personas hacia los distintos actos previstos.

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En los fundamentos, Taiana destacó el significado especial que tendrá la llegada del papa León XIV para la Argentina, en virtud de la importancia de la visita apostólica y del vínculo histórico y espiritual del país con el papa Francisco, primer pontífice argentino y latinoamericano.

“La visita del papa León XIV constituye un acontecimiento de enorme trascendencia para nuestro país y una oportunidad para renovar la esperanza, fortalecer el diálogo y reafirmar los valores de la fraternidad y el encuentro entre los argentinos”, sostuvo el legislador.