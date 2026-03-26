El sistema de salud del norte bonaerense sumó en los últimos días una novedad que impacta directamente en la atención maternoinfantil. En San Pedro, el Hospital Privado SADIV puso en marcha su Guardia Activa de Neonatología, un servicio que funciona de manera permanente y que se articula con la guardia de maternidad para brindar cobertura integral a personas gestantes y recién nacidos.

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La incorporación no es menor. Hasta ahora, muchos pacientes de la región —provenientes de San Pedro, San Nicolás, Baradero, Zárate y Pergamino— debían trasladarse a centros de mayor complejidad, incluso a Capital Federal o Rosario, para recibir atención neonatal especializada. Estos viajes implicaban gastos importantes en transporte, alojamiento y alimentación, y muchas veces significaban que las familias debieran invertir mucho más dinero que si recibieran atención cerca de su localidad, además de tener que ausentarse del trabajo y de sus obligaciones diarias. Con este nuevo esquema, la institución busca dar respuesta local a situaciones que requieren intervención inmediata, especialmente en casos de embarazos de alto riesgo.

Desde SADIV explicaron a LANOTICIA1.COM que “la Guardia Activa de Neonatología marca un antes y un después para la región” y remarcaron que el establecimiento “se posiciona entre los pocos centros del corredor norte bonaerense con capacidad de brindar atención neonatal especializada las 24 horas”.

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En esa línea, destacaron que cuentan con “unidades de internación neonatal de alta complejidad y un equipo de neonatólogos formados en centros de referencia, disponibles los 7 días de la semana”. Y subrayaron un punto clave para los vecinos: “Hoy, esa complejidad puede resolverse localmente, con calidad y seguridad”.

El nuevo servicio forma parte de un abordaje integral. Incluye consultorios especializados como cardio-obstetricia, seguimiento de embarazos de alto riesgo —incluidos antecedentes de prematurez— y atención prenatal. A esto se suma el área de puericultura, que acompaña a las familias durante la internación y también dentro del sector de neonatología.

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Uno de los ejes es el modelo de atención centrado en la familia. Se promueve el respeto por el plan de parto y el derecho de la persona gestante a estar acompañada durante el nacimiento. El equipo de salud brinda asesoramiento personalizado para planificar ese proceso.

En paralelo, el área neonatal funciona bajo la modalidad de “neo abierta”. Esto permite el ingreso sin restricciones de madres y padres. Así se favorece el vínculo temprano con el recién nacido y una participación activa en su cuidado.

Consultados por este medio sobre los planes a futuro, desde SADIV señalaron: “Nuestro objetivo es claro: brindar a las familias de la región la oportunidad de acceder a atención neonatal de alta complejidad cerca de su hogar, consolidando a la institución como centro de referencia en el norte bonaerense”.

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La puesta en marcha de este servicio se da en un contexto de crecimiento de la infraestructura del hospital. También se avanza con la renovación y ampliación de la guardia general. Se sumarán más consultorios y espacios para mejorar la atención en distintas especialidades: adultos, pediatría, cardiología, traumatología, ginecología y obstetricia.

Mientras duran las obras, el ingreso provisorio a la guardia se realiza por Goycochea 698, con el objetivo de garantizar el acceso seguro y ordenado de los pacientes.

Desde la institución remarcaron que estas mejoras buscan optimizar la atención y las condiciones de trabajo del personal de salud. Además, destacaron que cuentan con acreditaciones en calidad y seguridad del paciente otorgadas por ITAES, CIDCAM y CENAS.

Con este escenario, el Hospital Privado SADIV se consolida como el referente más completo y confiable del norte bonaerense, ofreciendo atención maternoinfantil de máxima calidad, cercana y segura, donde cada familia puede recibir respuestas inmediatas y profesionales. Una excelente noticia para todos los vecinos de la región.