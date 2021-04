El bloque de Consejeros Escolares de Juntos por el Cambio La Matanza presentó ante el Fuero Ordinario de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de La Matanza, una medida cautelar en busca de suspender la aplicación del art. 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21, que entre otras restricciones, el Ejecutivo Nacional suspende el dictado de clases presenciales hasta el 30 de abril en el AMBA.

La acción de amparo presentada pide que no se aplique la medida en los establecimientos educativos tanto de gestión pública municipal y provincial como en los de gestión privada en La Matanza. Además, solicita se declare la inconstitucionalidad y la nulidad del artículo. "Son las jurisdicciones las que tienen competencias para disponer el dictado de clases", afirmaron desde Juntos por el Cambio a través de un comunicado.

"Con este decreto, el Presidente incurre en un doble error: interviene de facto las jurisdicciones alcanzadas, y establece un estado de sitio de hecho", indicaron en el escrito, donde agregaron: "Está probado que la escuela es el lugar más seguro para ellos". Desde Juntos por el Cambio de La Matanza, aseguraron que "Kicillof ya tenía muchas tareas pendientes en cuanto a su obligación de asegurar el derecho a la educación".

Los consejeros que firmaron el amparo son Mariano Alvarez - Página, Ricky Yñiguez y Yanina Loisi, quienes fueron asistidos por los abogados Juan Ignacio Mier y Rodrigo Barrios. Por su parte, el referente de Juntos por el Cambio en La Matanza, Alejandro Finocchiaro señaló: "No podemos aceptar que vuelvan a improvisar con la escuela. Los chicos no pueden volver a ser los perdedores ante autoridades que no saben".