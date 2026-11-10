La Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, fue iluminada y embanderada con los colores de la bandera del Vaticano en homenaje a la visita del Papa León XIV a la Argentina.

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La decoración permanecerá hasta el próximo miércoles, fecha prevista para la partida del Sumo Pontífice, quien durante su estadía desarrolla distintas actividades en el país.

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Este lunes, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown, donde fue recibido por el gobernador Axel Kicillof y miles de vecinos. Durante el encuentro, destacó el trabajo de la institución y sostuvo que el progreso de una nación se mide por la manera en que acoge a las personas con discapacidad.

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La próxima actividad del Papa en territorio bonaerense será en Luján. El miércoles, a las 10, celebrará una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, en lo que marcará el cierre de su visita a la Argentina.

Como parte de los preparativos para esa jornada, este martes se realizará una vigilia y un festival musical en la ciudad. Las actividades continuarán durante la madrugada del miércoles, con distintas presentaciones en vivo encabezadas por el cantante Luciano Pereyra.

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