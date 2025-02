El ministro de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, explicó cómo es el sistema que empezará a aplicarse este año en 4713 escuelas bonaerenses. No se repetirá de año sino que cambia totalmente la concepción de cómo el estudiante adquiere los conocimientos.

“Ahora vamos a un camino en el que se te reconoce lo que hiciste, y aquello que tenés acreditado y aprobado no tiene vuelta atrás. Nos parece que, cuando se asiente, este va a ser un camino más justo. No es un sistema que aliente el facilismo”, sintetizó Sileoni a Infobae.

Sobre los cuestionamientos al fin de la repitencia, modelo que también se aplica desde este año en Ciudad de Buenos Aires, dijo:

“No es cierto que hacer repetir a un estudiante es el único modo de exigirle. Nosotros no somos originales: hay medio país que ya salió o está saliendo de la repitencia. Buena parte del mundo ya salió. La Ciudad de Buenos Aires está haciendo un camino parecido, pero no concita el mismo interés que cuando lo hace la provincia. Puede haber exigencia más allá de la repitencia”.

En ese sentido, remarcó que “repetir es muy desalentador”. Y detalló: “En la provincia elegimos un camino. No es un camino más fácil: cada estudiante tiene que intensificar todo aquello que debe. No va a tener un “jubileo” o una “moratoria”. Lo que debe, lo tiene que dar. Quizás, por una sumatoria de materias pendientes, algunos alumnos deban esperar un año y detenerse en su avance para ponerse al día, como pasa con la trayectoria del estudiante universitario”.

“Lo que estamos diciendo es que el estudiante que no aprueba va a tener un docente y un equipo que lo va a orientar, no va a estudiar solo en tu casa, va a poder intensificar por tramos. No es menos esfuerzo ni es un camino más sencillo; quizás sí es más amable para el estudiante. Es un modo de exigir y también un modo de reconocer. No estamos haciendo esto para regalarles todo y que los chicos se queden en la escuela”, precisó.