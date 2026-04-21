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En medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, puso en venta su departamento ubicado en pleno centro de La Plata.

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El inmueble está sobre calle 48 entre 6 y 7 y fue publicado por un valor de 95.000 dólares. La decisión se conoce mientras la Justicia analiza su evolución patrimonial y su nivel de vida en relación con los ingresos declarados.

De acuerdo al expediente, el funcionario deberá afrontar en los próximos meses el pago de deudas por unos 270.000 dólares con al menos cuatro acreedoras, entre ellas jubiladas y policías que participaron como testigos en la causa.

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Un departamento amplio y en buen estado

Se trata de un departamento de tres ambientes, ubicado en un cuarto piso al frente, con una superficie cubierta de 98 metros cuadrados. Pese a su antigüedad —cerca de 50 años—, el inmueble fue destacado por su buen estado de conservación.

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Según la publicación inmobiliaria a la que accedió el medio local 0221, la unidad cuenta con un living con calefacción por tiro balanceado, comedor y una cocina semi integrada con barra desayunadora, muebles completos y puerta de servicio.

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En cuanto a las comodidades, dispone de un baño principal con bañera e hidromasaje y dos toilettes adicionales, uno de ellos con ducha. También tiene espacio para lavarropas.

El departamento incluye tres dormitorios: dos con calefacción por tiro balanceado y un tercero con aire acondicionado. Además, posee un balcón corrido al frente, que aporta luz natural a los ambientes, y una baulera que amplía la capacidad de guardado.

De acuerdo a la declaración jurada de 2024, Adorni informó que el inmueble fue recibido como donación en junio de 2016, presuntamente como parte de una herencia familiar, y que posee el 100% de la titularidad.

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La causa judicial bajo la lupa

La investigación se tramita en Comodoro Py y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario es compatible con sus ingresos formales.

Uno de los ejes de la causa está puesto en otra operación inmobiliaria: la compra de un departamento en Caballito, sobre la calle Miró al 500, por el que habría abonado 30.000 dólares en efectivo y acordado una financiación de 200.000 dólares sin intereses.

En ese marco, en los últimos días declararon como testigos Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, vinculados a la inmobiliaria que intervino en la venta original del inmueble a las jubiladas que luego financiaron la operación.

La investigación también apunta al rol del empresario Pablo Martín Feijoo, allegado a Adorni, quien habría participado en la reserva y refacción del departamento antes de su venta.

Mientras tanto, el expediente sigue sumando testimonios. Entre ellos, está prevista la declaración del contratista Matías Tabar, que podría aportar nuevos detalles sobre las operaciones bajo análisis.

La venta del departamento en La Plata se da en este contexto, con el patrimonio del funcionario bajo la lupa judicial y con compromisos económicos que deberá resolver en el corto plazo.