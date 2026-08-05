Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron en el partido de Quilmes a un hombre acusado de proferir amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei, de 38 años, a través de sus redes sociales. Allí difundía mensajes violentos dirigidos al mandatario y a su círculo familiar.

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📌 #Quilmes Detuvieron a un hombre que amenazaba de muerte a Javier Milei

Publicaba videos intimidatorios en TikTok. Se presentaba como el "el sicario de los kirchneristas." pic.twitter.com/2GZwbIbgs6 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 5, 2026

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. En la misma, se alertaba sobre la existencia de videos en la plataforma TikTok donde un individuo, con el rostro parcialmente cubierto, profería amenazas directas de asesinato contra el jefe de Estado.

Las tareas de investigación por parte del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (Duia) de la PFA permitieron localizar la ubicación del sospechoso y proceder a su detención en su domicilio particular en la zona sur del conurbano bonaerense.

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En los videos que circularon por la red social, el sospechoso se presentaba ante sus seguidores de manera desafiante: “Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa, con mucho poder político”.

El hombre aparecía en las grabaciones encapuchado, con lentes de sol y el rostro semicubierto, buscando ocultar su identidad mientras lanzaba mensajes directos a Milei. “Javier Milei, te quiero matar. ¿Sabés por qué te quiero matar? Porque mi gente no te quiere”, sostenía en una de las grabaciones.

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Incluso, el detenido llegó a exigir la renuncia del mandatario y a amenazar a su familia con mensajes de tono mafioso. “Javier Milei, plata o plomo. Te voy a secuestrar a toda tu familia. Te quedan horas de vida, a vos y a tu familia”, cerró en su última publicación antes de ser capturado.

Para dar con el paradero del hombre, la Unidad de Investigación Antiterrorista llevó adelante tareas de ciberpatrullaje en fuentes abiertas, técnica conocida como Osint por sus siglas en inglés. Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia. El operativo fue avalado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de la jueza María Romilda Servini, bajo la secretaría de Pablo Lemos.

Durante el procedimiento realizado en la propiedad del imputado, los agentes de la Policía Federal también incautaron material de interés para la causa. Se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

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Entre los elementos retirados del domicilio se encuentran un teléfono celular, un gabinete de computadora, auriculares y soportes de almacenamiento digital. Estos equipos serán analizados para determinar si el hombre actuaba solo o si tenía conexiones con otros grupos. Además, se secuestró un arma de fabricación casera del tipo “tumbera”, réplicas de fusiles de aire comprimido y municiones compatibles con estas réplicas.