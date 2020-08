Organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MULCS, PO, FPDS CP, Mar, MTR, OLP, llevaron a cabo este lunes una movilización al Municipio de Esteban Echeverría, en la localidad de Monte Grande. Durante la protesta solicitaron asistencia ya que advierten que se han disparado la demanda las necesidades de en más de 30 comedores y merenderos populares del distrito. Sin embargo, durante sus reclamos los manifestantes recibieron una respuesta insólita: Las autoridades de la Comuna les dijeron que "es mentira que Esteban Echeverría haya hambre".

"Hace tiempo que estamos reclamando mercaderia para los comedores, apertura de comedores nuevos, más infraestructura por las inundaciones constantes que sufrimos en los barrios más vulnerables y asistencia para víctimas de violencia de género durante la pandemia", comentó Nina, una de las referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), en declaraciones a LaNoticia1.com.

La activista comentó que hace una semana, representantes de once organizaciones sociales mantuvieron una reunión con el Subsecretario de Gobierno de Esteban Echeverría, Alejandro Bonomo y el Secretario de Desarrollo Social de la Comuna, Emiliano Valentino. "Cuando fuimos recibidos los funcionarios nos dijeron que en Esteban Echeverría no hay hambre y que gracias a las políticas del Gobierno nacional de Alberto Fernández no hay necesidades en los barrios porque están manejando muy bien la situación", reveló Nina a este medio.

"Lógicamente contestamos que eso que nos estaban diciendo no era verdad porque desde las organizaciones sabemos bien que en los barrios de Esteban Echeverría hay muchas necesidades. Y es por eso mismo que hoy nos estamos manifestando, porque los comedores no dan a basto y cada vez más vecinos se acercan a pedir un plato de comida. Y eso se debe a que si hay hambre en el municipio", señaló la mujer.

"En la reunión nos dijeron que no tenían los recursos, que están invirtiendo todo en salud. No nos ofrecieron ninguna respuesta ni solución a nuestro reclamo. Entendemos que es un momento donde la salud tiene prioridad, pero en los barrios hay mucha desocupación y lo que nos preocupa es que cada vez hay más hambre. Sabemos que la Comuna está llevando adelante algunas obras y por eso pedimos algunos cupos como para poder trabajar, pero desde el municipio nos dijeron que no tenían cupo de ningún tipo para ofrecernos", agregó.

La activista advirtió por la situación "desesperante" de los 30 comedores que se encuentran en el distrito y precisó que desde la Municipalidad tampoco les permitieron permitieron la apertura de comedores nuevos. Por último, reveló que durante la manifestación de este lunes no fueron recibidos por ninguna autoridad: "Los funcionarios nos vieron que estabamos en la calle y se fueron del edificio".