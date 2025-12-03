La tensión política en el municipio bonaerense de Rivadavia se profundizó este miércoles luego de que dos funcionarios de la gestión del intendente Juan Alberto Martínez decidieran publicar sus recibos de sueldo para responder a las acusaciones de la agrupación opositora Rivadavia Primero, que los señaló por presuntos “cobros indebidos”.

Quienes salieron a mostrar su documentación fueron Cristián Barcelo, secretario privado del Intendente, y Daniela Hillcoat, directora Legal Tributaria, ambos apuntados en publicaciones opositoras que los acusaban de percibir montos que no les correspondían.

Barcelo aseguró que su salario real es de $1.386.293,53 y no de $3.183.368,50, como denunció la oposición. “En el ranking de sueldos de empleados y funcionarios de la municipalidad estoy en el puesto 87. Por favor, dejen de mentir”, escribió al difundir sus últimos seis recibos de sueldo.

Por su parte, Hillcoat informó que su remuneración es de $1.469.600, lejos de los $6.366.737 mencionados por Rivadavia Primero. También exhibió sus comprobantes y aclaró que figura en el puesto 70 del listado general de salarios municipales.

La réplica de Rivadavia Primero

Tras la publicación de los recibos, la agrupación opositora respondió nuevamente desde sus redes. “No hay nada más bajo que mentirle a los vecinos”, expresaron, al tiempo que insistieron en que la discusión no se centra en el salario básico sino en “bonificaciones que no corresponden”.

El dirigente Segu Bertero explicó:

“Cuando hablamos de cobros de más, hablamos del pago de bonificaciones que no les corresponden a los funcionarios. No estamos hablando del sueldo, sino de plata que cobran por encima de su sueldo y que no corresponde”.

Según detalló, los montos que consideran irregulares surgen de sumas acumuladas “de 17 millones, 5 millones y 2 millones de pesos, según el caso, desde que comenzó la gestión”.

Bertero apuntó particularmente contra Barcelo:

“El secretario privado publicó su recibo y nos acusa de mentirosos. Pero en su recibo se ve que cobra una bonificación por práctica o tarea especial, que solo puede cobrar personal de planta estable o jornalizado. Un funcionario político no puede cobrar eso”.

Para reforzar su acusación, mostró su propio recibo de sueldo como secretario privado en noviembre de 2023 y sostuvo que esa bonificación no figura porque “no corresponde”.

Reclamo salarial y pérdida frente a la inflación

En su comunicado original, Rivadavia Primero también cuestionó el deterioro del salario municipal. Señalaron que, mientras la inflación acumulada ronda el 247%, los aumentos municipales llegaron al 216,4%, es decir, 31 puntos por debajo.

“La gestión sigue recortando donde dice defender: los empleados municipales”, afirmaron. Además, pidieron “un aumento salarial para recuperar lo perdido”.