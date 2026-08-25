La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) informó que, tal como había quedado establecido en la última semana de julio, en la Provincia de Buenos Aires el incremento para colegios privados con subvención estatal autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación será del 2,5% para septiembre.

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Cuadro con los nuevos montos máximos autorizados por las autoridades para cada uno de los niveles de enseñanza, de acuerdo con el porcentaje de aporte estatal que perciben

De esta forma, para primarias y jardines los topes irán de $38.700 hasta $172.180; secundarias, de $41.980 a $223.740; técnicas, de $48.400 a $256.060 y Superior de $54.580 a $218.550. Quedan fuera los institutos de ‘arancel libre’, bilingües y con servicios extra, donde las cuotas pueden superar $1.500.000.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, consideró que este nuevo incremento “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones. Valoramos la determinación de las autoridades que responden a los pedidos de AIEPA”.

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No obstante, el dirigente de la entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de enseñanza de todo el país advirtió sobre “las severas dificultades que atraviesan muchos centros de enseñanza derivadas de múltiples factores. Entre ellos la caída en la inscripción de alumnos (reflejo de la baja en los índices de natalidad), la morosidad en el pago de las cuotas que está en un promedio del 11% y el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones, que provocaron un desfasaje financiero en muchas instituciones.”

También recalcó Zurita que “en los últimos meses se ha registrado un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios. Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan”.

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Desde AIEPA agregaron que "estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido".

Por otro lado, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán desde septiembre en los establecimientos que reciben aportes estatales a partir del próximo mes, de hasta un 4,2% más que el corriente mes.