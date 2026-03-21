El municipio de Tornquist realizará el próximo 27 de marzo el sorteo público de 38 viviendas construidas con fondos provinciales, en un contexto marcado por la alta demanda. Hay 405 familias inscriptas para acceder a una de las unidades.

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Las viviendas disponibles apenas cubren el 9,4% de los postulantes, evidenciando el fuerte déficit habitacional que atraviesa no solo el distrito serrano, sino también gran parte de la región.

Desde la comuna informaron que la convocatoria se realiza mediante el decreto N° 347/26 y que los aspirantes serán notificados en los próximos días con el número asignado para participar del sorteo.

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El municipio aclaró que resultar sorteado no implica la adjudicación automática de la vivienda. Los beneficiarios deberán atravesar una etapa posterior de evaluación socioeconómica, en la que se analizará en profundidad la documentación presentada ante el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y las áreas correspondientes del gobierno local.

“Quienes resulten favorecidos serán sometidos a un riguroso estudio para verificar la veracidad de los datos declarados antes de la adjudicación definitiva”, indicaron fuentes oficiales.

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Las viviendas están destinadas a familias con arraigo en la localidad. Entre los principales requisitos se establecieron:

Residencia mínima de 10 años en el distrito y 5 en la ciudad.

Ingresos que no superen los 12 salarios mínimos.

Inscripción en el registro de demanda habitacional.

No poseer inmuebles ni haber sido beneficiario de planes de vivienda.

No figurar como deudor alimentario.

La inscripción se realizó de manera presencial durante tres semanas en enero, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Una obra con respaldo provincial

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La construcción de estas viviendas había sido anunciada por el gobernador Axel Kicillof en mayo de 2024, durante la entrega de otras 29 casas en el distrito. En ese momento estuvo acompañado por la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, y el entonces intendente Sergio Bordoni.

Las unidades comenzaron a edificarse en septiembre de ese año, en terrenos ubicados al sur de la ciudad cabecera, y fueron ejecutadas por la empresa Grupo Marco SA en el marco del Programa Bonaerense II, financiado por el Instituto de la Vivienda.

Del total, el 70% será destinado a afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de Tornquist, mientras que el resto se adjudicará a vecinos de la comunidad.