Javier Milei llegó anoche a Estados Unidos acompañado del Canciller Pablo Quirno y el embajador argentino Alec Oxenford. El Jefe de Estado participará del primer encuentro del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump para “buscar la paz en zonas de conflicto” y “reconstruir” Gaza.

Ads

Se trata del decimoquinto viaje de Milei al país del norte desde que asumió como mandatario nacional.

El cónclave servirá para que el Jefe de Estado libertario fije la posición de su gobierno en la agenda geopolítica multilateral.

Ads

Mientras tanto, en Argentina se vivirá una jornada caliente, con el tratamiento de la reforma laboral en Diputados y el paro general de la CGT y protestas en todo el país contra el proyecto oficialista.

Puede interesarte

Ads