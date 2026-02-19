En una jornada caliente signada por el paro de la CGT y el tratamiento de la reforma laboral, Milei cumple agenda en Estados Unidos
El Presidente participará este jueves de la primera sesión de la Junta de la Paz, un foro multilateral que creo Donald Trump bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de la ONU. En paralelo, habrá una sesión intensa en el Congreso, con protestas en todo el país.
Javier Milei llegó anoche a Estados Unidos acompañado del Canciller Pablo Quirno y el embajador argentino Alec Oxenford. El Jefe de Estado participará del primer encuentro del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump para “buscar la paz en zonas de conflicto” y “reconstruir” Gaza.
Se trata del decimoquinto viaje de Milei al país del norte desde que asumió como mandatario nacional.
El cónclave servirá para que el Jefe de Estado libertario fije la posición de su gobierno en la agenda geopolítica multilateral.
Mientras tanto, en Argentina se vivirá una jornada caliente, con el tratamiento de la reforma laboral en Diputados y el paro general de la CGT y protestas en todo el país contra el proyecto oficialista.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión