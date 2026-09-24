🔴 EN VIVO | El Senado debate la Zona Fría y 94 municipios bonaerenses podrían perder el subsidio al gas
Desde las 12.00, la Cámara alta trata la reforma que busca reducir el alcance del régimen. El proyecto busca limitar el subsidio al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna. Si se aprueba, 1,24 millones de hogares de la Provincia podrían dejar de recibir el beneficio automático.
La Provincia de Buenos Aires concentra buena parte del impacto de la reforma al régimen de Zona Fría que este jueves debate el Senado de la Nación. Si el proyecto se convierte en ley, 1,24 millones de hogares de 94 municipios bonaerenses dejarían de contar con el subsidio automático en la boleta de gas.
La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y llegó al Senado sin modificaciones. La sesión se desarrolla este jueves 24 de septiembre desde las 12.00.
El proyecto busca retrotraer el régimen al criterio climático original de 2002, por el cual el beneficio general quedaría concentrado en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. En territorio bonaerense, el único distrito que mantendría el beneficio por pertenecer formalmente a la Patagonia sería Patagones.
La reforma afectaría a municipios de distintas regiones de la Provincia, entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos y Coronel Suárez, además de otras localidades del interior bonaerense.
Qué cambiaría en la boleta de gas
Actualmente, el régimen contempla una bonificación que puede ubicarse entre el 30% y el 50%, según la región y las condiciones del usuario. La modificación no solo reduciría el alcance territorial del beneficio, sino que también cambiaría la forma en que se calcula el descuento.
Con el nuevo esquema, la asistencia se aplicaría exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Otros componentes de la factura, como el valor agregado de distribución, el transporte y los impuestos, quedarían fuera de la bonificación.
Por eso, el impacto no se limitaría a los hogares que pierdan directamente el beneficio por vivir en alguno de los 94 municipios alcanzados. También podrían registrarse modificaciones en las facturas de quienes permanezcan dentro del régimen histórico.
Quiénes podrían mantener la asistencia
Los hogares de los municipios excluidos no quedarían necesariamente sin ningún subsidio. El proyecto contempla que puedan acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF) quienes acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Entre los requisitos figura un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC. También se contempla el acceso directo para hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y hogares donde haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque en este último caso habrá una evaluación de la Secretaría de Energía.
El Gobierno sostiene que la ampliación de Zona Fría aprobada en 2021 generó un esquema de subsidios que considera fiscalmente insostenible. Aquella modificación había ampliado la cantidad de hogares alcanzados de unos 950.000 a aproximadamente 4 millones en distintas provincias.
Los 94 municipios bonaerenses alcanzados
De acuerdo con el listado difundido en el marco del proyecto, los distritos bonaerenses que podrían perder el beneficio automático son:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti, Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Bolívar
- Bragado
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General La Madrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón (Mar del Plata)
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pilar
- Pinamar
- Puan
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
La definición está en manos del Senado nacional. Si la Cámara alta aprueba el mismo texto que recibió media sanción en Diputados, la reforma quedará sancionada y modificará el esquema de subsidios que actualmente alcanza a estos municipios bonaerenses.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión