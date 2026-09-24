La Provincia de Buenos Aires concentra buena parte del impacto de la reforma al régimen de Zona Fría que este jueves debate el Senado de la Nación. Si el proyecto se convierte en ley, 1,24 millones de hogares de 94 municipios bonaerenses dejarían de contar con el subsidio automático en la boleta de gas.

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La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y llegó al Senado sin modificaciones. La sesión se desarrolla este jueves 24 de septiembre desde las 12.00.

El proyecto busca retrotraer el régimen al criterio climático original de 2002, por el cual el beneficio general quedaría concentrado en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. En territorio bonaerense, el único distrito que mantendría el beneficio por pertenecer formalmente a la Patagonia sería Patagones.

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La reforma afectaría a municipios de distintas regiones de la Provincia, entre ellos Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos y Coronel Suárez, además de otras localidades del interior bonaerense.

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Qué cambiaría en la boleta de gas

Actualmente, el régimen contempla una bonificación que puede ubicarse entre el 30% y el 50%, según la región y las condiciones del usuario. La modificación no solo reduciría el alcance territorial del beneficio, sino que también cambiaría la forma en que se calcula el descuento.

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Con el nuevo esquema, la asistencia se aplicaría exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Otros componentes de la factura, como el valor agregado de distribución, el transporte y los impuestos, quedarían fuera de la bonificación.

Por eso, el impacto no se limitaría a los hogares que pierdan directamente el beneficio por vivir en alguno de los 94 municipios alcanzados. También podrían registrarse modificaciones en las facturas de quienes permanezcan dentro del régimen histórico.

Quiénes podrían mantener la asistencia

Los hogares de los municipios excluidos no quedarían necesariamente sin ningún subsidio. El proyecto contempla que puedan acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF) quienes acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

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Entre los requisitos figura un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC. También se contempla el acceso directo para hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y hogares donde haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque en este último caso habrá una evaluación de la Secretaría de Energía.

El Gobierno sostiene que la ampliación de Zona Fría aprobada en 2021 generó un esquema de subsidios que considera fiscalmente insostenible. Aquella modificación había ampliado la cantidad de hogares alcanzados de unos 950.000 a aproximadamente 4 millones en distintas provincias.

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Los 94 municipios bonaerenses alcanzados

De acuerdo con el listado difundido en el marco del proyecto, los distritos bonaerenses que podrían perder el beneficio automático son:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti, Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chivilcoy

Colón

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón (Mar del Plata)

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pilar

Pinamar

Puan

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

La definición está en manos del Senado nacional. Si la Cámara alta aprueba el mismo texto que recibió media sanción en Diputados, la reforma quedará sancionada y modificará el esquema de subsidios que actualmente alcanza a estos municipios bonaerenses.