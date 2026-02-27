Senado bonaerense: Tras una jornada intensa Ishii se quedó con la vicepresidencia primera y Berni será el jefe de bloque
La Cámpora le ganó la pulseada a Axel Kicillof, que quería secundar a Verónica Magario con Ayelén Durán, que finalmente quedó como vicepresidenta segunda. La bancada oficialista no se rompió y será comandada por Sergio Berni.
Luego de días de negociaciones y con la sesión a punto de caerse por minutos, el peronismo bonaerense pudo acordar las nuevas autoridades del Senado de la Provincia.
En este sentido, el cristinismo duro logró imponer al ex Intendente de José C. Paz Mario Ishii en la vicepresidencia primera del cuerpo, relegando a la axelista Ayelén Durán, que será vicepresidenta segunda.
Asimismo, Sergio Berni quedó al frente del bloque oficialista.
En tanto, Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza) quedó en la vicepresidencia tercera del Senado, Valeria Arata (massismo) en la cuarta, Alex Campbell (PRO) en la quinta y Germán Lago (MDF) en la sexta.
Vale destacar que la propuesta de crear dos vicepresidencias más para repartir entre la oposición minoritaria quedó relegada.
