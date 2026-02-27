Luego de días de negociaciones y con la sesión a punto de caerse por minutos, el peronismo bonaerense pudo acordar las nuevas autoridades del Senado de la Provincia.

En este sentido, el cristinismo duro logró imponer al ex Intendente de José C. Paz Mario Ishii en la vicepresidencia primera del cuerpo, relegando a la axelista Ayelén Durán, que será vicepresidenta segunda.

Asimismo, Sergio Berni quedó al frente del bloque oficialista.

En tanto, Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza) quedó en la vicepresidencia tercera del Senado, Valeria Arata (massismo) en la cuarta, Alex Campbell (PRO) en la quinta y Germán Lago (MDF) en la sexta.

Vale destacar que la propuesta de crear dos vicepresidencias más para repartir entre la oposición minoritaria quedó relegada.

