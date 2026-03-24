Miles de personas se reúnen este martes en el centro de Buenos Aires para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1976, en una jornada atravesada por la memoria y el reclamo de justicia. La movilización principal tiene lugar en el centro porteño y se replica en distintos puntos del país y la provincia de Buenos Aires.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participa de la jornada y recordó la importancia de mantener viva la memoria: “El Estado debe garantizar que estos hechos nunca se repitan”, expresó.

Organizaciones políticas y sociales también están presentes. La Cámpora y otros movimientos ligados al kirchnerismo participan de la jornada y movilizan a la casa donde Cristina Kirchner permanece con arresto domiciliario, mientras que distintos organismos de derechos humanos refuerzan el mensaje de memoria, verdad y justicia.

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En paralelo, el Gobierno de Javier Milei difundió un documental titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, que propone revisar los hechos de la década del 70. El material sostiene que en 2003 se impulsó “una masiva campaña política” para instalar “un relato sesgado y revanchista” sobre la época, y plantea la necesidad de ofrecer lo que denomina una “Historia Completa”, incluyendo a las víctimas de la dictadura y de organizaciones armadas. Entre los testimonios, se destacan los de Miriam Fernández, nieta recuperada 127, y Arturo Larrabure, hijo de un secuestrado por el ERP en 1974.

A nivel provincial, la Cámara de Senadores de Buenos Aires realizó una sesión especial en conmemoración de los 50 años del 24 de marzo, en medio de debates internos sobre el armado de comisiones legislativas. Además, varias localidades bonaerenses llevan adelante actos y actividades culturales, con la participación de organismos de derechos humanos, espacios comunitarios y colectivos sociales que realizaron sus propias convocatorias.

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Sectores de la izquierda convocaron a dos marchas alternativas, sumando puntos de movilización en distintas ciudades de la provincia. Por su parte, el Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires lanzó una invitación a reflexionar sobre la memoria y el rol de la prensa en la transmisión de la historia del golpe.

Minuto a minuto:

9.10 | El video que difundió el Gobierno

9.10 | Massa dice presente

9.10 | La palabra de Kicillof

9.10 | Qué dicen los intendentes

7.00 | A 50 años del golpe