La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este jueves 19 de febrero un paro general de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate hoy en la Cámara de Diputados. La medida coincide con la sesión especial convocada en Diputados para tratar la iniciativa oficialista y busca expresar “el rechazo sindical más contundente” ante lo que desde los gremios califican como un recorte de "derechos históricos de los trabajadores”.

La reforma —que ya obtuvo media sanción en el Senado y avanza hacia su discusión en la Cámara baja— propone cambios en contratación, indemnizaciones, convenios colectivos y derecho de huelga, con el argumento oficial de “modernizar el mercado laboral y generar empleo”, mientras sectores gremiales advierten que plantea una flexibilización regresiva de derechos laborales.

La medida de fuerza tiene impacto profundo en la Provincia de Buenos Aires, donde se registra una paralización de actividades tanto en el AMBA como en las principales ciudades del interior bonaerense. En La Plata, el transporte público se encuentra interrumpido y hay escasa actividad en servicios y comercios, según los primeros reportes de la mañana.

En Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, el paro se siente con menor movimiento en las calles y adhesión al cese de actividades tanto en el sector público como en varias industrias locales. Según informes previos, la huelga también afecta el funcionamiento de bancos y la administración pública en estos distritos.

La medida incluye también la adhesión de gremios del transporte urbano e interurbano, lo que ha dejado sin colectivos, trenes y subtes a gran parte del AMBA y del interior de la provincia, generando interrupciones en la movilidad cotidiana de miles de bonaerenses.

Seguí la jornada en vivo por LANOTICIA1.COM para conocer actualizaciones minuto a minuto desde la Provincia de Buenos Aires, testimonios de trabajadores, informes desde el Congreso y cómo evoluciona la discusión parlamentaria hoy en Diputados.

⏱️ MINUTO A MINUTO

9.40 | El paro se hace sentir en Bahía Blanca

09.39 | Protesta en La Matanza

09.15 | Fuerte acatamiento en la Provincia

Nuevos reportes desde el conurbano: fuerte acatamiento en dependencias provinciales. En La Plata y varios municipios del GBA, oficinas públicas permanecen cerradas.

08.45 | Corte en Panamericana

8.43 | Así se vive el paro en Necochea

08.40 | Problemas para viajar

Transporte con interrupciones en el AMBA. Trenes paralizados y servicios de colectivos reducidos tras la adhesión de gremios del sector, incluida la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

8.17 | Cruce entre senadora bonaerense y trabajador de FATE

8.10 | Sin transporte en Carlos Casares

08.05 | Actividad comercial

Comercios abren con normalidad dispar en distintos distritos bonaerenses. En centros comerciales del interior provincial el movimiento es bajo.

07.51 | Qué líneas de colectivos funcionan

07:30 | Atención en hospitales

Hospitales públicos funcionan con guardias mínimas. Se reprogramaron turnos en varios municipios.

06:00 | Sin trenes

Comienza a sentirse el impacto en estaciones ferroviarias del Gran Buenos Aires. Pasajeros buscan alternativas para trasladarse.

01.00 | Una jornada caliente

00:00 | Comenzó el paro

Arrancó oficialmente el paro general convocado por la CGT en todo el país. La huelga se extenderá por 24 horas.