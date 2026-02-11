El Senado de la Nación debate este miércoles desde las 11.00 el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, en una jornada atravesada por negociaciones políticas dentro del recinto y movilizaciones sindicales en la calle.

El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, confía en alcanzar la media sanción tras semanas de conversaciones con bloques aliados. Desde el entorno parlamentario aseguran que el dictamen llega con modificaciones consensuadas y respaldo suficiente para avanzar.

La titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, afirmó que la iniciativa “tiene el aporte de muchos bloques y provincias” y que cuenta con “28 modificaciones consensuadas”, tras meses de trabajo legislativo.

Qué cambia la reforma laboral

El proyecto introduce modificaciones en puntos centrales del régimen laboral: indemnizaciones, jornada de trabajo, vacaciones, despidos, banco de horas y mecanismos vinculados a los salarios.

Uno de los ejes de negociación fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir despidos. Según lo explicado por Bullrich:

Las grandes empresas aportarán el 1% de los aportes que realizan a ANSES.

aportarán el 1% de los aportes que realizan a ANSES. Las pymes, minipymes y medianas aportarán el 2,5%.

También se resolvió mantener el capítulo impositivo sin la rebaja de Ganancias y crear el Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), con beneficios fiscales para nuevas inversiones.

En relación al pago de salarios, se estableció que deberán abonarse en entidades bancarias o de ahorro oficial, y que el Banco Central podría otorgar categoría bancaria a billeteras virtuales que cumplan requisitos específicos.

Movilización y operativo de seguridad

Mientras se desarrolla el debate, la CGT, las CTA y sindicatos combativos convocaron a movilizarse al Congreso en rechazo al proyecto. Se prevé un operativo de seguridad especial en la zona.

Desde el sindicalismo advierten que la iniciativa implica una flexibilización laboral. El Gobierno sostiene que busca modernizar el sistema y fomentar el empleo formal.

Para la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte central del entramado industrial y sindical del país, el resultado de esta votación tendrá impacto directo en trabajadores, pymes y grandes empresas.

Minuto a minuto

🔴AHORA se debate el proyecto de ley de Modernización Laboral — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 11, 2026

🇦🇷 AHORA el senador @MARTINGOERLING iza la bandera nacional y da inicio a la Sesión Pública Especial pic.twitter.com/7AhYfmBkkS — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 11, 2026

11.15 | Comenzó la sesión en el Senado

🔴 AHORA comienza la Sesión pública especial. Seguila en vivo por Senado TV o por nuestro canal de YouTube ⬇️ https://t.co/uJBJnXm1oq — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 11, 2026

