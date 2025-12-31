La ciudad de Bolívar, en el centro de la provincia de Buenos Aires, fue sede de un encuentro político que incluyó la visita del consultor en comunicación política Daniel Ivoskus, quien actualmente trabaja como estratega del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura.

Ads

En el marco de la actividad, Ivoskus mantuvo una reunión con el concejal César Pacho, dirigente del municipio de Bolívar, donde se abordaron distintos aspectos vinculados a la estrategia electoral, la construcción de liderazgos y los cambios que atraviesa la comunicación política en un escenario marcado por lo digital.

Ivoskus participa desde hace años en campañas y procesos de asesoramiento político en distintos países de la región y preside la Cumbre Mundial de Comunicación Política, un espacio que reúne a consultores, dirigentes y académicos del ámbito político.

Ads

Durante el encuentro, se compartieron experiencias y enfoques aplicables a la gestión y a la competencia electoral, con énfasis en la necesidad de adaptar las estrategias a los nuevos formatos de comunicación y a las demandas sociales actuales.

La actividad se sumó a una serie de encuentros políticos que se vienen realizando en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde dirigentes locales buscan incorporar miradas externas sin perder anclaje en la realidad territorial.

Ads