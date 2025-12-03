Endeudamiento estancado: La sesión en Diputados pasó a cuarto intermedio en la Legislatura
LANOTICIA1.COM en la Legislatura | Diputados tenía previsto sesionar a las 15 pero se pidió cuarto intermedio sin hora. El Senado, que convocó en "espejo", espera. Un intendente quiere asumir su banca pese a haber estado de licencia.
Pese a los reclamos del gobernador, aún la Legislatura no autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por el equivalente a más de 3 mil millones de dólares y otorgar un fondo para municipios como compensación.
La sesión estaba prevista para las 15 horas en Diputados y pese a las mejores perspectivas, las negociaciones seguían trabadas. A esa hora se pidió cuarto intermedio sin hora. Los votos necesarios (dos tercios) son un duro objetivo a alcanzar para el oficialismo que es primera minoría y está obligado a negociar.
Según fuentes legislativas señalaron a LANOTICIA1.COM, La Cámpora quiere constituir una comisión bicameral para controlar los gastos del endeudamiento pedido por el gobernador. A ello se suma la ya conocida “rosca” política por el reparto de cargos, como el directorio del Banco Provincia.
Encima de ello Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, llegó a la Legislatura dispuesto a asumir si es para voltear el “acuerdo escandaloso” Axel Kicillof y la oposición.
“Quieren tomar una deuda millonaria para ampliar estructuras y repartirse sillones políticos en el Banco público de la provincia. No vamos a dejar que eso pase y perjudique a todos los habitantes de la provincia. Esto no es lo que la gente votó. Otra vez políticos cagando a la gente”, dijo.
