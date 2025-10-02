Endeudamiento solicitado por Kicillof: La disputa con La Cámpora y la ausencia de legisladores por el partido de River-Racing
Los US$ 1045 millones de deuda que quiere el Gobernador chocan contra la interna con el sector K y con la insólita decisión de algunos ediles de ausentarse privilegiando el clásico que se disputa por Copa Argentina.
El Gobernador pidió que la legislatura trate el pedido de endeudamiento del Ejecutivo bonaerense por US$ 1045 millones, pero continúan contra reloj las negociaciones con La Cámpora para lograr tratarlo de manera favorable en la sesión prevista para las 16.00.
“Yo no me estoy haciendo el cargo de nada, la que está manejando todo es Verónica Magario”, soltó la camporista Teresa García a LANOTICIA1.COM.
Es justamente la vicegobernadora quien lleva las negociaciones adelante. Previamente, Magario fue parte de una reunión con Axel Kicillof y Pablo López. Según pudo saber este medio, la tensión con La Cámpora responde a una cuestión de poder. Es decir, si le dan el OK del endeudamiento a Kicillof se quedan sin un elemento para presionar o negociar.
Cómo si esto fuera poco, a las 18.00 comienza el partido por Copa Argentina entre River Plate y Racing. Se comenta por lo bajo que hay legisladores que no estarán presentes porque viajaron a Rosario a vivir la fiesta deportiva antes que la legislativa.
