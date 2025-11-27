Los diputados y senadores provinciales de Unión por la Patria (UxP) le reclamaron a la oposición que demuestre “responsabilidad histórica” aprobando el proyecto de Ley de Financiamiento que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura y que aún no fue tratado.

Del paquete de leyes económicas enviado por el Ejecutivo bonaerense sólo se sancionaron el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal para el año que viene.

En cambio, el otro proyecto, que dispone la autorización a la Provincia para tomar deuda por 3685 millones de dólares-del cual una parte se distribuiría entre las 135 comunas-, quedó postergado y se debatiría mañana, pero los números necesarios para lograr que se convierta en ley el peronismo a esta hora no los tiene.

Es por ello que salieron a reclamar que la oposición vote a favor y permita el endeudamiento. “Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria le pedimos a la oposición responsabilidad histórica para acompañar la Ley de Financiamiento”, manifestaron los legisladores en un comunicado difundido en redes.

“La entrega de esta herramienta de gestión resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra provincia y el bienestar de las y los bonaerenses”, expresaron. “Esta voluntad hizo posible que en el día de ayer convirtiéramos en ley las dos leyes que requerían de mayoría simple. La de Financiamiento, por su parte, requiere del acompañamiento de los dos tercios de los dos cuerpos legislativos”, puntualizaron los legisladores peronistas.

Por último señalaron que “al no contar con mayorías suficientes en ambas cámaras", es requieren de "una actitud responsable de toda la oposición". “Y es por eso que solicitamos a estos bloques que más allá de sus posicionamientos políticos, le brinden a la Provincia de Buenos Aires esta herramienta necesaria para afrontar todos los compromisos”, concluyeron.