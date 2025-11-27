Kicillof tiene su Presupuesto 2026 tras el visto bueno del Senado
Horas después de que Diputados diera media sanción al Presupuesto General y la Ley Fiscal Impositiva, la Cámara Alta refrendó las iniciativas en horas de la madrugada de este jueves.
Tras arduas negociaciones en la Cámara Baja bonaerense, la sesión terminó arrancando poco antes de las 23.00 de este miércoles. Antes, los legisladores realizaron una serie de modificaciones en el Presupuesto y en la Ley Impositiva.
Finalmente el proyecto fue aprobado, y ya en horas de la madrugada de este jueves ambas iniciativas fueron sancionadas por el Senado provincial.
De esta manera, Axel Kicillof vuelve a tener Presupuesto y Ley Impositiva después de dos años.
Vale destacar que el proyecto que más interesaba al Ejecutivo, el endeudamiento, se trabó y volverá a tratarse este viernes por la mañana.
