Tras arduas negociaciones en la Cámara Baja bonaerense, la sesión terminó arrancando poco antes de las 23.00 de este miércoles. Antes, los legisladores realizaron una serie de modificaciones en el Presupuesto y en la Ley Impositiva.

Finalmente el proyecto fue aprobado, y ya en horas de la madrugada de este jueves ambas iniciativas fueron sancionadas por el Senado provincial.

De esta manera, Axel Kicillof vuelve a tener Presupuesto y Ley Impositiva después de dos años.

Vale destacar que el proyecto que más interesaba al Ejecutivo, el endeudamiento, se trabó y volverá a tratarse este viernes por la mañana.

