A más de un mes de su muerte, Tomy —el histórico chimpancé del Bioparque de La Plata— tuvo su despedida definitiva. En las últimas horas, sus cuidadores realizaron un homenaje íntimo en el predio y enterraron sus restos bajo un lapacho que crecerá en su honor, en un espacio que además será incorporado a actividades educativas para visitantes de toda la provincia.

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Según informó el portal local 0221.com.ar, la intervención fue realizada por sus históricos cuidadores, quienes llevaron adelante una ceremonia íntima y cargada de simbolismo en el lugar donde el primate pasó gran parte de su vida.

Una despedida simbólica en el corazón del Bioparque

Tomy había fallecido el pasado 4 de febrero, a los 49 años. Su historia no solo marcó al Bioparque, sino también a generaciones de visitantes que lo conocieron cuando el predio funcionaba como zoológico.

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En esta última despedida, el equipo que lo acompañó durante años decidió realizar un homenaje especial: sus cenizas fueron colocadas en la tierra junto a la plantación de un joven lapacho de flores rosadas.

El árbol crecerá en ese sector del parque, integrándose al paisaje natural y funcionando como un espacio de memoria. La iniciativa apunta a que ese punto también forme parte de los recorridos educativos, con una mirada centrada en el respeto por los animales y su vínculo con el entorno.

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Un legado que se transforma en espacio educativo

El nuevo espacio no solo recuerda a Tomy, sino que busca transmitir un mensaje. La propuesta contempla que el lapacho atraiga mariposas, colibríes y otras especies, generando un ambiente natural que pueda ser utilizado como recurso pedagógico para niños y visitantes.

La idea surgió a partir del trabajo conjunto entre el área de Botánica del Bioparque y los cuidadores del chimpancé, con el objetivo de resignificar su historia dentro de un proceso más amplio de transformación del ex zoológico.

El vínculo con sus cuidadores y una historia de más de cuatro décadas

Uno de los momentos más emotivos de la despedida estuvo a cargo de Martín Davids, quien fue el principal cuidador de Tomy durante más de 40 años y lo definía como parte de su familia.

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Durante la ceremonia, expresó: “En este lugar solo hemos dejado lo que queda de su materia. Sus almas, la de Tomy y la de otros chimpancés que vivieron aquí, pueden estar libres”.

Tomy pertenecía a la especie pan troglodytes. Había nacido en 1977 y llegó a La Plata en 1980, tras haber pasado por el Circo Tihany. Desde entonces, permaneció en el predio, convirtiéndose en una figura central en la historia del lugar.

Su vida también estuvo marcada por los cambios del propio espacio, que pasó de zoológico a bioparque, con un enfoque más orientado a la conservación y la educación ambiental.

De símbolo del cautiverio a emblema de una transformación

En sus últimos años, Tomy habitaba un espacio adaptado a sus necesidades, bajo el cuidado de un equipo que organizaba su rutina diaria y trabajaba en su bienestar.

Desde el Bioparque destacaron que su figura quedó ligada al proceso de transformación institucional y al cambio de paradigma en la relación entre humanos y animales.

Hoy, su recuerdo queda plasmado en un árbol que crecerá con el tiempo y que, además de rendir homenaje a su vida, buscará generar conciencia en nuevas generaciones.

Una historia que trasciende La Plata

El caso de Tomy no solo impacta a nivel local. Su historia refleja una etapa de la relación entre los zoológicos y los animales en Argentina, así como el proceso de reconversión hacia espacios más respetuosos con la vida silvestre.

Con su despedida, el Bioparque de La Plata suma un nuevo espacio cargado de significado, que invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del vínculo entre las personas y los animales.