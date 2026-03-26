El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, protagonizó este miércoles un tenso intercambio con Georgina Barbarossa en Telefe, tras la explosión de un depósito de garrafas en Mariano Acosta que dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellas Thiago, un nene de 7 años con graves lesiones.

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Durante la entrevista, Barbarossa cuestionó al intendente sobre la clandestinidad del depósito y las denuncias vecinales. “¿Usted sabe que este depósito era clandestino?”, le preguntó. Menéndez reconoció que funcionaba de manera irregular y explicó que hasta el momento no habían encontrado ninguna denuncia en la municipalidad.

Fue entonces cuando Barbarossa lanzó la frase que da título a la nota: “Entonces, Merlo es tierra de nadie”, evidenciando su incredulidad ante la falta de registros formales de denuncias. Menéndez defendió su gestión y sostuvo: “No es tierra de nadie. Estamos trabajando en la zona con los vecinos y en el seguimiento de estos casos”.

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La conductora no dejó pasar la observación y recordó que no era la primera vez que ocurrían explosiones en la zona, cuestionando la capacidad del municipio para prevenir estos hechos. Menéndez respondió que en los barrios surgen distintos tipos de emprendimientos de manera espontánea y defendió la intervención de su equipo: “Estamos trabajando mucho en el lugar y con los vecinos. Tenemos un nene internado y es nuestra prioridad.”

Aunque el foco del intercambio fue mediático, la explosión tuvo consecuencias reales en el barrio. Thiago fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde su madre, Rosa, relató cómo vivió los minutos previos al accidente: “Estábamos en la galería de mi casa cuando empezaron las explosiones. Una garrafa entró al domicilio y le pegó en la cabeza a mi hijo”, contó mientras su hijo era intervenido quirúrgicamente.

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Rosa también apuntó contra el intendente: “Hace 44 años que vivo ahí. Esa planta estuvo siempre. Es clandestina. Él sabe que eso estaba ahí. Me conoce por las denuncias. Sabían que seguían trabajando”. Recordó que ya habían ocurrido explosiones anteriormente y denuncias hechas por su familia nunca fueron escuchadas.

Además del nene, otros vecinos y trabajadores del depósito resultaron heridos. Vecinos describieron escenas dramáticas y grabaron videos de los momentos posteriores a la explosión, donde se podían ver restos despedidos por el aire y personas heridas siendo asistidas.