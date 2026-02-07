Una parrilla de La Plata fue escenario de un importante hecho de inseguridad durante la madrugada de este viernes, cuando delincuentes ingresaron al local, causaron destrozos y se llevaron un botín millonario. El comercio afectado está ubicado en la esquina de 25 y 57, a metros del Club Universal.

Según informó el medio local 0221, el robo fue descubierto cerca de las 9 de la mañana, cuando la encargada del lugar llegó a la parrilla “El Asador” y advirtió claros signos de que habían ingresado ladrones durante la noche.

Forzaron accesos y causaron destrozos

De acuerdo al relato de la propietaria, quien luego radicó la denuncia en la comisaría Quinta, los delincuentes violentaron la cortina metálica del frente y rompieron un vidrio de una ventana para poder ingresar al local. Una vez dentro, provocaron un gran desorden y revisaron distintos sectores del comercio.

Por indicación de la dueña, la empleada dio aviso inmediato al 911, por lo que efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y constataron los daños junto a las damnificadas.

El botín: más de un millón de pesos y mercadería

Siempre según fuentes policiales citadas por 0221, los ladrones se llevaron un teléfono celular, varias porciones de carne que se encontraban almacenadas en una heladera y, principalmente, la recaudación de días anteriores, que ascendería a unos 1.260.000 pesos.

No se descarta que el perjuicio económico sea aún mayor, ya que los efectivos solicitaron que no se tocara nada hasta la llegada de Policía Científica, por lo que no fue posible revisar en detalle todo el local en ese momento.

Investigan si hay cámaras de seguridad

La investigación continúa para determinar si los autores del robo quedaron registrados por cámaras de seguridad. Según trascendió, las imágenes estarían en poder de la pareja de la denunciante, quien se encuentra de vacaciones en una zona sin señal.

En caso de surgir nuevos datos o detectarse más faltantes, la denuncia será ampliada en las próximas horas. El hecho vuelve a poner en foco la preocupación por la inseguridad comercial en distintos puntos de la ciudad de La Plata.

Fuente: 0221