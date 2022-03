El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó el acto durante el cual se entregaron 200 pensiones para personas con discapacidad, que tuvo lugar en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI). Allí, el jefe comunal –que estuvo acompañado por funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)– expresó: “Gobernamos pensando en nuestra gente, con amor hacia los que más necesitan”.

“Este es un día muy emotivo porque hace exactamente seis años que en La Matanza no podíamos entregar ni una sola pensión para aquellos vecinos y vecinas que habían iniciado los trámites de pensiones por discapacidad”, dijo Fernando Espinoza ante los asistentes al emotivo acto.

En ese sentido, manifestó: “Durante los cuatro años del Gobierno de Macri y de Vidal no se entregó ni una sola pensión por discapacidad en La Matanza. Durante el gobierno anterior, en toda la Argentina, se encajonaron más de 100 mil trámites de pensiones. Ellos no gobernaron escuchando al pueblo, ellos no gobernaron al lado de los que más necesitaban, ellos gobernaron solamente para los sectores ricos de la Argentina, para pocos. Y la diferencia es que nosotros gobernamos para todos y todas”.

Luego, el Intendente explicó que “durante la pandemia no podíamos hacer este tipo de encuentros por los protocolos que debíamos seguir, pero de todas maneras entregamos más de 3.600 pensiones por discapacidad en los últimos dos años en La Matanza”.

Además el jefe comunal destacó que “a partir de ahora muchas vecinas y vecinos con discapacidad pueden acceder a su pensión y a su obra social, están recuperando un derecho que se les negó por mucho tiempo”.

En otro tramo de su discurso, Espinoza recalcó: “Necesitamos gobernar con empatía. Empatía es escucharnos. Necesitamos escucharnos, necesitamos terminar con la grieta. Necesitamos generar más justicia social”.

“Lo que tenemos que entender es que se viene una nueva Argentina. A partir de este nuevo año, a partir de que entramos en la pospandemia y dejamos atrás lo peor y vamos a tener una vida normal, la vida que queremos”, resaltó Fernando Espinoza.

Para finalizar, el intendente remarcó: “Vamos a seguir en este camino, el de hacer realidad lo que decía Evita: “Donde hay una necesidad, hay un derecho”. Estuvieron presentes en el acto la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el director de Abordaje Territorial, Marcelo Villareal, de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).