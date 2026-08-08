Fernando Tomás Espinoza
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Estela Díaz sobre la denuncia contra Fernando Espinoza: "La política no debe pedir condenas, debe pedir Justicia"
"Queremos llevar tranquilidad": Espinoza otorgó un bono de fin de año de $260 mil para los municipales de La Matanza
Sigue la guerra Milei - Espinoza: ahora el Banco Nación cierra la sucursal La Matanza "por las altas tasas municipales"
Espert rompió la faja de clausura del predio de Mercado Libre en La Matanza y tildó a Espinoza de "delincuente"
Espinoza apeló su procesamiento por abuso sexual: aludió a una "red de prostitución" y pidió otro examen psiquiátrico
Espinoza pegó el faltazo: El intendente de La Matanza no fue a la mediación con la mujer que lo acusa de abuso sexual
La mujer que denunció a Espinoza por abuso sexual rompió el silencio: apuntó a Kicillof y tiene "miedo" que la "maten"
Tensión en el Concejo Deliberante de La Matanza: Juntos exigió la renuncia de Espinoza por la denuncia de abuso sexual
Milei criticó la "doble vara del kirchnerismo" tras el procesamiento de Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual
Denuncia por abuso sexual: Espinoza no se tomará licencia como intendente de La Matanza y recibió el apoyo de Kicillof
Espinoza asumió su cuarto mandato en La Matanza y le dejó un mensaje a Milei: "Está beneficiando a sectores elitistas"
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
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