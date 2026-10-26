El gobernador bonaerense Axel Kicillof tendrá una semana con actividades en el interior de la provincia de Buenos Aires, La Plata y Jujuy. Así lo adelantó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial.

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La agenda llega después de que Kicillof celebrara el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, al que calificó como un “triunfazo épico y heroico”. El Gobernador sostuvo que el resultado electoral dejó un mensaje para la región y apuntó contra Javier Milei, Donald Trump y los referentes de la derecha internacional: “Ganó Lula, pero perdieron Milei, Trump y los tecnomagnates”.

La agenda oficial comenzará este martes en General Villegas y Rivadavia, dos municipios del noroeste bonaerense. Allí, el mandatario encabezará actividades vinculadas con infraestructura educativa, educación universitaria, salud, vivienda y ambiente.

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En General Villegas, Kicillof inaugurará las obras de refacción y ampliación de la Escuela Primaria N° 1 y la Escuela Secundaria N° 9. La primera intervención demandó una inversión de $272 millones, ejecutada a través del Fondo Educativo con participación municipal, mientras que la segunda contó con $265 millones del Programa Especial de Emergencia Educativa.

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Además, recorrerá las obras del centro universitario del programa Puentes, que presentan un avance físico del 90%. El edificio tiene más de 2.500 metros cuadrados y cuenta con una intervención provincial previa para acondicionar aulas, sanitarios, accesos y espacios comunes.

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La agenda en ese distrito también incluirá la entrega de 103 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de escuelas rurales y de educación especial de nueve establecimientos. A su vez, se firmará un convenio para ampliar y refaccionar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Fonavi, con una inversión de $60 millones que permitirá sumar tres consultorios y una sala de emergencias.

Luego, el Gobernador se trasladará a Rivadavia, donde entregará 74 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa y otras 66 netbooks destinadas a alumnos de seis establecimientos educativos rurales y de educación especial.

También se distribuirá equipamiento del Ministerio de Ambiente, entre ellos bibliotecas ambientales, kits de huerta, árboles nativos, luces LED y composteras domiciliarias.

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En materia de educación superior, Kicillof firmará un subsidio de $90 millones para completar la segunda etapa del centro universitario del programa Puentes, que contempla la construcción de un aula magna.

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Por otra parte, se anunciará una inversión de $178 millones para poner en valor el frigorífico municipal, en el marco del programa Frigoríficos en Marcha del Ministerio de Desarrollo Agrario. Según precisó Bianco, el establecimiento cuenta actualmente con 10 trabajadores y faena unos 1.600 animales al año. La obra apunta a mejorar su infraestructura, ampliar la capacidad de faena hasta las 2.000 cabezas anuales e incorporar nuevos trabajadores.

El jueves, Kicillof participará en el Teatro Argentino de La Plata de la actividad plenaria central de la segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana, organizada por el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Instituto Cultural. El encuentro reunirá a representantes de gobiernos provinciales y locales de distintos países de América Latina, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

Finalmente, el viernes el mandatario viajará a Jujuy, donde prevé firmar convenios institucionales con el gobierno provincial y con el municipio de Palpalá. Bianco aclaró que la agenda todavía se encontraba en proceso de confirmación y anticipó que también habrá actividades de carácter político.

Estas son las principales actividades públicas previstas para la semana, además de las reuniones y tareas habituales de gestión del Gobernador.