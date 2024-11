Ariel Maximiliano Acosta fue detenido en Mendoza cuando viajaba en un micro de larga distancia rumbo a Mar del Plata de dónde es oriundo, luego de que en el marco de un operativo, fuera arrestado acusado de transportar más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco.

"MUCHO TALCO, POCO EFICIENT-E", posteó Patricia Bullrich el pasado 6 de octubre, compartiendo las imágenes de los 18 empaques incautados por personal del Escuadrón 64 de Mendoza perteneciente a Gendarmería Nacional.

Y continuó detallando: "Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa”.

“¡La seguridad de nuestro país va a un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga", finalizó el posteo de la ministra de Seguridad que aún está publicado en su cuenta de X.

Ariel Acosta pasó 21 días detenido, primero estuvo alojado en la unidad 32 del Centro de Detención Judicial de Mendoza y luego fue trasladado a la cárcel federal de Cacheuta. Hasta que, finalmente, el juez Alberto Carelli, dictó el sobreseimiento y liberación, luego de que concluyó que los envases contenían efectivamente talco y no droga.

El marplatense explicó que trasladaba esa cantidad de empaques para comerciarlos, ya que un vendedor ambulante los vendía a $500 cada uno en la terminal de Mendoza. En diálogo con Radio con Vos, Ariel relató que había ido hasta esa provincia en la que estuvo tres meses a realizar un tratamiento para desintoxicarse del consumo de alcohol, y ya estaba de regreso a su ciudad en General Pueyrredón.

En cuanto a las referencias de su actitud nerviosa señalada por Bullrich como el indicio sospechoso que alertó a los efectivos, explicó que fue porque había subido al micro con dos latas de cerveza y el control policial lo sorprendió dormido. Así contó que lo que intentó ocultar fue la bebida alcohólica que no se puede consumir en colectivos.

Ariel Acosta relató lo sucedido en el programa que conduce Alejandro Bercovich.

Consultado por si había intentado brindar estas explicaciones a Gendarmería respondió: “No le discutí nada, porque yo sé cómo es la policía”. Y en esa línea agregó: “Porque estaban re extasiados los tipos. Había uno que daba saltos para arriba y hablaba por teléfono y decía: Sí, agarramos a... no sé. Hicieron una película terrible”.

Asimismo detalló que todo el procedimiento fue irregular: “Hicieron todo mal, porque primero me agarraron, me bajaron del colectivo, sin ningún testigo”. Y explicó que la primera prueba que hicieron con reactivos “salió más o menos celeste” y que luego “ hicieron 20 pruebas atrás, que eran todas las que tenían y no volvieron a salir”, refiriendo que el resto dio negativo y declaró que las tiraron a la basura.

En cuanto a su experiencia en prisión contó que la pasó muy mal y que nunca había estado detenido: “Me metieron en un penal, donde a los porteños no lo quieren, porque me tomaban como un porteño. Porque yo soy de Mar del Plata y el porteño es de Capital… pero bueno, para ellos es todo igual”.

“Me tuve que meter en un penal, donde iba de paso con el cartel de tranza. De que llevaba 15 millones de pesos. Yo qué sabía , qué si me iban a asaltar o podían agarrar y empezar a pedir rescate. No sé, bueno, no pasó nada de eso. Pero que lo podían haber sufrido, lo podían haber sufrido”, concluyó.