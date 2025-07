El intendente de Junín, Pablo Petrecca, uno de los jefes comunales del PRO que decidió no cerrar filas con La Libertad Avanza, lanzó este jueves una crítica directa contra el espacio de Javier Milei: “Es difícil gobernar cuando te votan en contra”.

“Es muy difícil acordar con alguien que no te quiere. Lamentablemente, nunca hemos sido bienvenidos en LLA. Hay valores que no podés traicionar. La libertad y el respeto son esenciales, no pueden atropellarse”, expresó Petrecca en diálogo con Radio Mitre.

El jefe comunal, que se postula como candidato a legislador por la alianza Somos Buenos Aires, también se refirió al trabajo legislativo en su distrito: “En el Concejo Deliberante de Junín los libertarios votan en contra de todos nuestros proyectos. Es difícil gobernar cuando no podés formar equipos. No quiero mirar una elección como si se tratara de ganar o perder, porque después hay que seguir gestionando”.

Petrecca aclaró además que no será un candidato testimonial: si gana, asumirá la banca. Aunque evitó precisar si pedirá licencia como intendente o renunciará a su cargo.