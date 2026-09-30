Es Ley la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todos los funcionarios bonaerenses
La Cámara de Diputados convirtió en Ley una iniciativa que establece capacitaciones obligatorias para quienes se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en Ley un proyecto que establece capacitaciones obligatorias en materia de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
La medida alcanza a quienes trabajan en el Estado provincial en todos sus niveles y jerarquías, según establece la iniciativa aprobada durante la quinta sesión ordinaria del 154° período legislativo.
El proyecto había sido enviado por la Cámara de Senadores bonaerense y obtuvo sanción definitiva durante la sesión de este martes.
De esta manera, la Provincia incorporó al marco legal la obligación de capacitar en esta temática a quienes ejercen funciones dentro de la administración pública.
La iniciativa fue una de las distintas propuestas que la Cámara de Diputados convirtió en Ley durante la jornada.
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