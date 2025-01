Franco Colapinto se une al equipo BWT Alpine de Fórmula 1 tras un acuerdo con Williams Racing para hacerse con los servicios del argentino de 21 años como piloto de pruebas y reserva para 2025 y por varios años.

El pilarense “se sumará al grupo de talento existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada”, se informó de manera oficial.

“Como parte de su papel en el equipo BWT Alpine Fórmula Uno, Franco asistirá a varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Autos Anteriores [TPC] como contribución a los esfuerzos del equipo en el simulador de circuito en su sede en Enstone”, se indicó.

“Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de unirme al BWT Alpine Formula One Team. En primer lugar, quiero agradecer a Williams por todo su apoyo desde el momento en que me uní a la Academia hasta La última carrera en Abu Dhabi hicieron realidad mi sueño de competir en la Fórmula Uno y siempre estaré agradecido por ello”, aseguró Colapinto. En su perfil de Instagram compartió el día que se equivocó en boxes durante una práctica del Gran Premio de Singapur e ingresó al lugar de Alpine. “El destino estaba escrito”, escribió.

Y añadió: “Ahora es el momento de comenzar un nuevo capítulo y asumir este desafío con el equipo BWT Alpine Formula One. Es verdaderamente un honor. Gracias a Luca [de Meo], Flavio [Briatore] y Oliver [Oakes] por creer en mí y darme la bienvenida al equipo con los brazos abiertos. No puedo esperar a comenzar y ver a dónde nos lleva este viaje. Gracias a todos mis patrocinadores y socios que me apoyaron durante los desafíos de la temporada 2024. Su apoyo hizo que todo fuera posible, y a mis increíbles fanáticos en Argentina: '¡Muchas gracias!' Su pasión y aliento significan mucho para mí. Apuntemos a cosas aún mayores en 2025 y más allá”, finalizó.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y mandamás de Alpine, indicó: “Estamos muy contentos de llegar a un acuerdo con Williams Racing para fichar a Franco Colapinto. Claramente, Franco se encuentra entre los mejores jóvenes talentos del automovilismo en este momento”.

“Es justo decir que su aparición en la parrilla de Fórmula Uno el año pasado tomó a muchos, incluido yo, por sorpresa y sus actuaciones han sido muy impresionantes para un piloto novato. Tenemos un ojo puesto en nuestro futuro y su fichaje significa que tenemos un gran grupo de pilotos jóvenes a los que recurrir y trabajar en el desarrollo del equipo para el éxito futuro”, concluyó.