Un hombre fue detenido en Valeria del Mar, partido de Pinamar, acusado de acosar y amenazar a la periodista y panelista Amalia Díaz Guiñazú. El procedimiento se realizó durante un allanamiento en una vivienda de esa localidad de la Costa Atlántica bonaerense, en el marco de una investigación judicial iniciada a partir de la denuncia de la comunicadora.

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Según informó Central de Noticias Madariaga, el operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, debido a que la denuncia fue radicada en esa jurisdicción. Las imágenes de la detención se difundieron durante la emisión del programa La mañana con Moria, por eltrece.

En la grabación se observa el ingreso de los policías a la propiedad y el momento en que encuentran al hombre en la cama para concretar el procedimiento. Mientras intervenían los efectivos, el acusado preguntó: “¿Es por lo de Amalia esto?”.

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Durante su relato televisivo, Díaz Guiñazú explicó que la situación comenzó en 2020, cuando trabajaba en El Garage TV. Según contó, al principio recibía mensajes de seguidores a través de las redes sociales, pero con el tiempo las comunicaciones de este hombre habrían adquirido un tono agresivo e intimidante.

La periodista afirmó que el denunciado utilizaba numerosos perfiles en redes sociales y que también habría amenazado a personas de su entorno. Entre las expresiones que recordó mencionó amenazas de golpes, de muerte y de abuso sexual.

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Además, contó que llegó a temer que el hombre la esperara a la salida del canal y que decidió recurrir a la Justicia luego de recibir mensajes que consideró graves.

La detención se concretó en Valeria del Mar, mientras la investigación judicial busca esclarecer los hechos denunciados. La responsabilidad penal del hombre deberá determinarse en la Justicia, en el marco de las actuaciones correspondientes.