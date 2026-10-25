eLa elección presidencial de Brasil se sigue minuto a minuto y, mientras avanza el escrutinio, dirigentes argentinos que viajaron a San Pablo por invitación del Partido de los Trabajadores (PT) expresaron su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva. Cecilia Moreau, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, y Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, destacaron la participación popular y el significado político de la contienda.

Ads

“Esto está demostrando que es posible vencer a la derecha, a la derecha extrema”, sostuvo Giuliano desde el espacio del PT, donde una delegación del Frente Renovador acompaña la jornada electoral. El dirigente, en diálogo con C5N explicó que viajaron para expresar su apoyo a Lula y recordó el vínculo político y personal que mantiene con Sergio Massa.

“Vinimos a acompañar porque, como decía bien Cecilia, Sergio Massa es amigo de Lula y porque él nos ha acompañado a nosotros también en los momentos más complejos”, señaló.

Giuliano también destacó el recorrido del mandatario brasileño y su relación con los sectores populares. “Es importante saber que quien es de los trabajadores, quien sacó millones de brasileños y brasileñas de la pobreza, hoy tenga esta posibilidad”, afirmó.

Ads

Aunque evitó anticipar el desenlace electoral, el titular del Frente Renovador remarcó que la disputa expresa una confrontación entre dos modelos de país. En ese sentido, manifestó su orgullo por representar a su espacio político y acompañar a los brasileños que todavía apuestan “al trabajo, a la producción y no a las especulaciones” ni a posiciones autoritarias.

Cecilia Moreau: “Ese amor esta noche se va a ver reflejado en las urnas”

Por su parte, Cecilia Moreau pidió prudencia frente a los resultados parciales y remarcó la importancia de esperar el cierre del escrutinio. “Hay que ser muy serios, muy responsables, pero con mucha expectativa”, señaló.

Ads

La diputada nacional destacó la movilización popular durante la jornada y sostuvo que Lula enfrentó una disputa atravesada por fuertes intereses políticos y económicos. “Pase lo que pase, hubo una enorme movilización y una enorme manifestación del pueblo de Brasil que se volcó a las calles a acompañar emocionalmente y afectivamente a este trabajador, a este hombre que transformó la historia de Brasil”, expresó.

Moreau también reivindicó el lugar del presidente brasileño como referente regional en materia laboral y de derechos. En su análisis, señaló que Lula logró reconstruir su vínculo con la sociedad después de atravesar un período de persecución, estigmatización y encarcelamiento.

“Él se reconcilió después de la persecución, de la estigmatización, del encarcelamiento con su pueblo, con historia, con mucho amor, con profundo amor. Y me parece que ese amor esta noche se va a ver reflejado en las urnas”, afirmó.

La dirigente insistió en que el resultado debe esperarse hasta el último voto, pero trasladó el significado de la elección al escenario político argentino. Para Moreau, la experiencia de Lula deja una enseñanza para los sectores opositores que buscan construir una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Ads

El mensaje para la oposición argentina

En ese tramo de su intervención, Moreau planteó la necesidad de ampliar los acuerdos políticos y convocar a distintos sectores que coincidan en un proyecto común.

“Marca también la necesidad de hacer lo que hizo Lula y de imitar el ejemplo, de construir alianzas amplias, de sentarse a conversar con todos los que quieren una Argentina sin extrema derecha, sin neoliberalismo, los que quieren una Argentina de paz, de crecimiento, de prosperidad, de trabajo”, sostuvo.

La vicepresidenta de la Cámara baja cerró su mensaje con una referencia a la expectativa que atraviesa la jornada brasileña y al acompañamiento político del Frente Renovador: “Estamos esperando, pero con mucha expectativa y con mucha alegría de estar acá acompañando en las buenas y en las malas”.

En tanto que Sergio Massa se expresó por redes cuando el resultado ya se anuncia como irreversible a favor de Lula: “La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

Un escrutinio ajustado tras la extensión de la votación

La jornada electoral estuvo marcada por una decisión extraordinaria de la Justicia brasileña, que extendió dos horas el horario de votación, hasta las 19 de Brasilia, ante problemas de transporte y otras dificultades denunciadas durante el día. La medida generó demoras y obligó a reorganizar el proceso de totalización de los votos.

Aunque el recuento sigue abierto, con más de la mitad de los votos contabilizados, Lula sostiene una ventaja que se anticipa como irreversible, aunque todavía no había un resultado definitivo. La diferencia podía modificarse a medida que se incorporaran nuevas urnas al escrutinio.

En ese escenario, la presencia de la delegación del Frente Renovador en San Pablo y las declaraciones de Moreau y Giuliano sumaron una señal de respaldo político al mandatario brasileño, en una elección con repercusiones para el mapa regional y para el debate interno de la oposición en la Argentina.