La tensión entre Provincia y Nación sumó un nuevo capítulo con la polémica por la licitación de rutas nacionales. El ministro Carlos Bianco confirmó que el Gobierno bonaerense avanzará con una impugnación tras la exclusión de AUBASA del proceso. “Es una decisión política para impedir que la Provincia gestione las rutas”, afirmó sin rodeos.

Ads

El dictamen nacional argumentó falta de experiencia y solvencia financiera, algo que desde la Provincia rechazaron de plano. “AUBASA tiene más de 10 años y además es la empresa que más obra vial está haciendo en la Argentina”, sostuvo.

Y fue más allá: “Dicen que una empresa que se dedica a concesiones viales no se puede presentar a una concesión vial. Es ridículo”.

Ads

Puede interesarte

La empresa se había presentado para operar corredores estratégicos como la Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y tramos de rutas nacionales clave en territorio bonaerense.

Bianco también cuestionó el momento en que se plantearon las objeciones: “Si ese era el criterio, lo deberían haber puesto en el pliego, no después”.

Ads

Frente a esto, anticipó el camino judicial y administrativo: “No nos vamos a quedar callados, no vamos a agachar la cabeza. Vamos a impugnar la licitación”.