"Es ridículo": en Provincia explotaron contra Nación por dejar afuera a AUBASA y anunciaron que impugnarán la licitación
El ministro Carlos Bianco habló de una "decisión política" del Gobierno de Milei y defendió la capacidad técnica y financiera de la empresa estatal bonaerense. La firma se había presentado para operar corredores estratégicos como la Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y varios tramos de rutas nacionales.
La tensión entre Provincia y Nación sumó un nuevo capítulo con la polémica por la licitación de rutas nacionales. El ministro Carlos Bianco confirmó que el Gobierno bonaerense avanzará con una impugnación tras la exclusión de AUBASA del proceso. “Es una decisión política para impedir que la Provincia gestione las rutas”, afirmó sin rodeos.
El dictamen nacional argumentó falta de experiencia y solvencia financiera, algo que desde la Provincia rechazaron de plano. “AUBASA tiene más de 10 años y además es la empresa que más obra vial está haciendo en la Argentina”, sostuvo.
Y fue más allá: “Dicen que una empresa que se dedica a concesiones viales no se puede presentar a una concesión vial. Es ridículo”.
La empresa se había presentado para operar corredores estratégicos como la Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y tramos de rutas nacionales clave en territorio bonaerense.
Bianco también cuestionó el momento en que se plantearon las objeciones: “Si ese era el criterio, lo deberían haber puesto en el pliego, no después”.
Frente a esto, anticipó el camino judicial y administrativo: “No nos vamos a quedar callados, no vamos a agachar la cabeza. Vamos a impugnar la licitación”.
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