El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, volvió a cargar contra el uso de celulares en las cárceles y advirtió que esa práctica permite que bandas criminales sigan operando desde adentro. “Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

El jefe comunal apuntó especialmente a los robos cometidos en zona norte por la llamada “banda del millón”, cuyo líder —según la investigación— estaría dirigiendo los golpes desde un penal de menores. “Es ridículo que desde la cárcel personas vinculadas a delitos como estos sigan marcando casas y comandando robos”, cuestionó.

Lanús remarcó que la inseguridad es un problema estructural en la provincia de Buenos Aires y planteó que los municipios pueden aportar, pero con límites claros. “No podemos resolverlo por completo porque no tenemos ni la posibilidad de que la policía local tenga arma”, sostuvo, en una crítica directa al marco normativo vigente.

En el caso de San Isidro, el intendente alineado con la ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa por CABA, Patricia Bullrich, destacó la incorporación de más herramientas de prevención: el distrito pasó de 500 a más de 2000 cámaras, sumó lectoras de patentes, nuevos patrullajes y sigue ampliando la red Ojos en Alerta, donde ya participan 20.000 vecinos.

Según el jefe comunal, esa infraestructura permitió obtener imágenes clave en el intento de ingreso a la casa de la modelo Valeria Mazza, hecho por el cual el municipio ya colabora con la fiscalía que lleva adelante la causa. “Lo que tenemos es un problema de inseguridad en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires”, cerró Lanús.

