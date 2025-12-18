La Confederación General del Trabajo (CGT) cerró su marcha de este jueves en Plaza de Mayo contra la reforma laboral con una advertencia en que iniciaría "un plan de lucha" que puede terminar en un paro nacional si la administración de Javier Milei "no escucha" sus reclamos.

"Este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni genera nuevos empleos", asegura el documento de rechazo.

Por su parte el gobernador Axel Kicillof fue uno de los dirigentes de la oposición que participó de la manifestación a la que describió como una “movilización gigantesca”.

“Es un gobierno que está de espaldas a la producción, al trabajo, a las condiciones de vida. Nosotros hoy a la mañana hicimos en la Gobernación una reunión con 80 dirigentes de las pymes de la provincia de Buenos Aires. No fueron consultados, no están de acuerdo y está pasando una crisis terminal ya en algunos sectores”, describió Kicillof. “Eso es lo que el gobierno no va a resolver con esto y va a empeorar con su política económica”, insistió.

Tras la marcha, el oficialismo adelantó a través de la senadora Patricia Bullrich en la Comisión de Trabajo donde pasan los expositores, que el debate se postergará hasta el 10 de febrero, donde se tomarían el mes y medio restante para analizar los cambios propuestos.

“Necesitamos que quienes representan tengan en cuenta que esta ley, al que tiene condiciones de trabajo dignas se las quita y al que no las tiene se las impide tener, porque se está planteando una reforma que la verdad no tiene un solo elemento en la petición del trabajador”, advirtió en declaraciones a C5N. “Hoy estamos acá por esta reforma, pero también por la situación que hay", evaluó el mandatario acompañado de funcionarios de su gabinete.

Asimismo, el gobernador analizó la actual situación: “Nuestra provincia con el plástico, el juguete, textil, calzado, con cerca de un tercio de las máquinas que tenemos utilizadas, despidiendo gente y con cierres, suspensiones y quiebras. La verdad que es una situación de alerta, desesperante, calamitosa. ¿Qué hace el gobierno? Nada”.