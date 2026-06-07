El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó este domingo la dimensión cultural y popular de Carlos "Indio" Solari y aseguró que la multitudinaria despedida que se realiza en Avellaneda representa un hecho histórico por el vínculo que el músico construyó con varias generaciones de argentinos.

Ads

"Este acontecimiento es un hito histórico que pone al Indio y a su relación con su pueblo en otro lugar", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Provincia.

Kicillof consideró que el legado del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota trasciende ampliamente el plano musical y forma parte de la identidad cultural argentina.

Ads

"Hay algo que se juega en la poética del Indio que tiene que ver con nuestra identidad. Es muy argentino, a diferencia de otros ídolos talentosos, creo que expresa la argentinidad", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el artista logró construir una identificación única con cientos de miles de personas a lo largo de décadas.

Ads

"Siempre hubo una comunión entre lo que pienso, creo y siento y mucho de lo que expresó el Indio. Incluso personas de otras ideologías habrán sentido algo parecido. Se supo ganar el afecto y sobre todo la familiaridad con cientos de miles, tal vez millones", señaló.

Puede interesarte

El Gobernador también recordó el lugar que ocupó la música de Solari en su propia vida.

"Las canciones del Indio me acompañaron desde que empecé a escuchar por mi cuenta rock nacional. Fue parte de ese universo, en lo personal queda asociado a distintos momentos", expresó.

Ads

Además, evocó el último recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de La Plata, donde asistió junto a su familia.

"Me marcó porque fui con mi familia, mis hijos, que también lo escucharon conmovidos por su música. El Indio claramente no se murió", afirmó.

Kicillof también vinculó la figura del músico con distintos momentos de la historia reciente argentina y con una identidad que trascendió el ámbito artístico.

"Siempre hubo una cultura de la resistencia asociada a su figura. Es una etapa histórica que está sobre la mesa", sostuvo.

Respecto de la despedida que se desarrolla en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, el mandatario destacó la magnitud de la convocatoria y el comportamiento de los seguidores que llegaron desde distintos puntos del país.

"Impresionante la multitud y la actitud con la que se acercó la gente, 50 o 60 cuadras de cola. Hay expresiones de agradecimiento, de dolor y lo colectivo, lo masivo, que es parte del ADN del Indio también se presentó en su despedida", señaló.

Además, explicó que la Provincia mantiene un operativo especial para acompañar a quienes esperan durante horas para ingresar al velatorio, con la participación de Bomberos, Defensa Civil, personal sanitario y distintas áreas del Estado bonaerense.

"Esperamos que sigan aquellos que van a despedirse armándose de paciencia porque es una multitud casi inédita. Yo vi expresiones de amor, también desgarradas, muchas de agradecimiento. Creo que la palabra que más se escuchó es 'gracias' y aplausos", concluyó.