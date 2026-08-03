A tres días del debate en el Senado por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego, el Gobierno negocia cambios para lograr la media sanción.

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Este martes, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, brindará una conferencia de prensa para anunciar los cambios, entre los que están modificaciones en los apartados de desalojos y el régimen de tierras rurales.

En cuanto a tierras rurales y su compra por parte de personas extranjeros, el proyecto del oficialismo eliminaba restricciones. Sin embargo, en las últimas horas se mencionó la aparición de un borrador con una elevación del tope del 25% a la extranjerización por provincia frente al texto original donde no había ningún tope.

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Según indicaron desde el peronismo los cambios son una "trampa". La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, indicó que el engaño está en que el tope a la extranjerización aplica solo a nivel provincial pero no departamental.

"La Ley vigente limita al 15% en tres niveles: nacional, provincial y departamental. El departamental es el que importa: ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva. Sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar nuestros recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25% provincial", explicó en un mensaje en X.

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Y ejemplificó: "Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso son apenas el 4,5% de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero. Con el 25% provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal".

Por último convocó a movilizarse al Congreso el día del tratamiento de esta norma: Nos vemos en el Congreso para defender nuestra tierra, nuestra agua y nuestros recursos estratégicos".

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